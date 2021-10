Romina Power, la figlia Cristel senza mezzi termini “Con i miei figli io cerco di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power la conosciamo tutti per essere una nota attrice, cantante e showgirl statunitense ma residente in Italia, praticamente da tantissimi anni. Proprio oggi, sabato 2 ottobre compie 70 anni. In occasione di questo traguardo molto importante, pare che i suoi tre figli nati dal matrimonio con Albano abbiano voluto rilasciare una intervista raccontando il rapporto che hanno con la loro mamma. Ma cosa hanno dichiarato nello specifico Yari, Cristel e Romina Junior?

Romina Power compie 70 anni, i suoi figli le fanno un bellissimo regalo

Come abbiamo avuto modo di vedere la nota attrice, showgirl e cantante oggi 2 ottobre compie ben 70 anni e proprio in questa occasione i suoi figli hanno rilasciato un’intervista molto interessante a Gente. Nel corso di questa chiacchierata, i figli di Romina e Albano hanno voluto anche raccontare il loro rapporto con la Power.

Le parole di Romina Junior per la sua mamma

La figlia Romina Junior proprio in questi giorni pare che sia stata ospite fissa del programma di Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno e in qualche occasione pare che abbia voluto parlare della sua mamma. “Mamma cerca sempre di evolversi, soprattutto internamente nell’anima. Ama aiutare gli altri, aprirsi al prossimo. Vorrei tanto diventare come lei”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Romina Jr. “C’è una cosa che voglio dirle, ammiro la sua forza, la resilienza e l’essere illuminata e di classe in ogni cosa che fa.” Queste ancora le parole dell’ultima figlia di Romina Power e Albano Carrisi. Non è di certo la prima volta che le figlie di Romina abbiano per lei delle parole di grande affetto proprio perché la Power è stata da sempre una grande mamma per loro.

Cristel parla di Romina come mamma e come nonna

Oltre a Romina Junior anche Cristel ha voluto esprimere il suo affetto e la sua stima nei confronti della mamma nel corso di una intervista. “I miei bambini la chiamano ‘nana Mina’ e non vediamo l’ora di stringerla in un abbraccio immenso. Ci ha trasmesso serenità profonda, sicurezza e valori importanti che io oggi cerco di trasferire ai miei figli.” Questo ancora quanto dichiarato da Cristel che da poco è diventata mamma per la terza volta della piccola Ryo Ines. Ed ancora sembra che Cristel abbia voluto raccontare il fatto che Romina sia solita portare tanti regali ai suoi figli, giochi creativi e sempre stimolanti.