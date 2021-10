Belen Rodriguez, parole al veleno da parte dell’attore “Mi parlava solo se lo prevedeva il copione …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è una nota showgirl e conduttrice televisiva, la quale in tutti questi anni sicuramente ha ottenuto un successo davvero strepitoso. È stata in diverse occasioni al centro del gossip per via soprattutto della sua vita sentimentale piuttosto travagliata. Pare che in queste ore però di lei se ne stia parlando abbondantemente per via di alcune rivelazione fatte da un noto attore italiano. Quest’ultimo pare che abbia parlato in occasione di un evento televisivo di un certo calibro e non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e raccontare un qualcosa legato proprio a Belen. Ma di chi si tratta e soprattutto cosa ha dichiarato questo personaggio?

Belen Rodriguez, la sua vita sentimentale al centro del gossip

Belen Rodriguez, come già abbiamo avuto modo di vedere, è una nota showgirl Argentina la quale in tutti questi anni si è fatta conoscere dal pubblico italiano anche per aver preso parte diversi programmi televisivi. Oltre ad essere una conduttrice, è infatti una modella ed ha avuto esperienze anche come attrice e cantante. Ha lavorato in RAI tanti anni fa, poi ha preso parte all’Isola dei famosi e da quel momento è iniziato il suo successo. Di lei se ne è parlato tanto anche per via della sua vita sentimentale. È stata, infatti legata a Marco Borriello poi con Fabrizio Corona e si è sposata con Stefano De Martino. Poi durante la prima crisi con Stefano si è fidanzata con Andrea Iannone e adesso è legata ad Antonino Spinalbese che è anche il papà della sua secondogenita.

Un noto attore si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Come abbiamo detto, di lei però in questi giorni ne ha parlato un noto attore ovvero Rocco Papaleo. Quest’ultimo, pare che in questi giorni abbia voluto parlare e raccontare un aneddoto relativo proprio a Belen Rodriguez. I due hanno avuto modo di incontrarsi e di lavorare insieme in occasione del Festival di Sanremo 2012. Pare che in quella occasione la nota showgirl non gli abbia rivolto la parola se non quando le telecamere erano accese, così come sostanzialmente scritto sul copione.

Le dichiarazioni di Rocco Papaleo

“Mi ha parlato solo perché doveva farlo ai fini dello spettacolo, come scritto sul copione”. Questo quanto dichiarato dall’attore. “Poi altrove non mi rivolgeva la parola, quando tornavamo dietro le quinte o in sala stampa era il gelo”. Ha continuato Papaleo che ha voluto così far intendere che Belen non sia poi così’ tanto socievole come appare. E voi cosa ne pensate? Come avrà reagito la Rodriguez a queste dichiarazioni?