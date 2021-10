Alessandro Cattelan una furia: “Non mi paragonate a Fiorello …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cattelan da quest’anno è il nuovo conduttore di un programma intitolato Da grande che va in onda su Rai 1 ogni domenica sera. Sono già andate in onda due puntate di questo programma e proprio in questi giorni il noto conduttore ha fatto già un primo bilancio di questa esperienza per lui molto importante. In realtà pare che non fosse proprio una sorpresa, visto che già da diversi anni si parlava di un probabile programma per Alessandro Cattelan che sarebbe andato in onda proprio sui principali canali Rai. Adesso, sembra essere arrivata questa grande occasione di cui ha voluto parlarne lo stesso Alessandro, nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Vero Tv. Ma cosa ha dichiarato il conduttore?

Alessandro Cattelan, nuova esperienza in Rai con il programma Da Grande

Alessandro Cattelan in queste settimane sta portando avanti un programma tutto suo su Rai 1, intitolato Da Grande che pare stia avendo un grande successo. In diverse occasioni pare che il noto conduttore sia stato paragonato a Fiorello ed in virtù di questo, nel corso di una recente intervista ha voluto anche commentare queste dichiarazioni.

Il conduttore paragonato a Fiorello, le sue considerazioni

” Fiorello ha ancora una grande garra, incredibile. Spesso si fanno paragoni tra personaggi tv della mia generazione e del mio passato: lo trovo ingiusto per tutti. Prima era più facile affezionarsi a un volto, ora c’è maggior competizione“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal presentatore televisivo, il quale ne ha approfittato per parlare di questa sua esperienza in RAI, la prima in una azienda così tanto importante. Ovviamente, ha parlato anche dei tanti sacrifici fatti negli anni prima di diventare uno dei più importanti conduttori televisivi del momento. “Approdarci è stato come raccogliere i punti fragola. Mi sono sempre vantato di essere antiproiettile, ma ho vissuto un’estate in piena ansia, dormendo male”. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore.

Cattelan conduttore de L’Eurovision song contest?

In questi giorni, inoltre, si è anche parlato della possibilità per Alessandro Cattelan di condurre l’Eurovision song contest che andrà in onda la prossima primavera. “Sarebbe una bella occasione e un cerchio che si chiude considerato che i Maneskin furono lanciati da X-Factor”. Questo ancora quanto aggiunto da Alessandro.