Fedez, la Rai ritira la querela e lui ..

È delle ultime ore la notizia secondo la quale la Rai non sembrerebbe avere più alcuna intenzione di procedere legalmente nei confronti di Fedez per quanto accaduto in occasione del Concertone del Primo Maggio. Una notizia questa che sta facendo molto discutere e sulla quale è intervenuto lo stesso rapper sui social. Ma esattamente, che cosa è successo?

La RAI ritira la querela nei confronti di Fedez

Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di Fedez in Rai dopo quanto accaduto in occasione del concertone del Primo Maggio. Durante quella particolare occasione il marito di Chiara Ferragni ha tenuto un lungo discorso nel corso del quale ha accusato l’azienda di aver provato a censurarlo. A seguito di tali dichiarazioni la Rai aveva deciso di intervenire legalmente contro il cantante ma ad oggi tutto sembrerebbe essere cambiato. Il noto rapper sarà infatti ospite di Fabio Fazio nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ proprio domani, domenica 3 ottobre 2021, insieme ad Orietta Berti e Achille Lauro.

La motivazione

Per quale motivo la Rai ha deciso di non procedere legalmente nei confronti di Fedez? È questa la domanda che molti si staranno sicuramente ponendo in questo momento nella speranza di trovare una risposta. Secondo Adnkronos tale decisione sembrerebbe essere legata alla mancanza di alcuni requisiti considerati appunto necessari per poter dare seguito all’azione legale che la Rai aveva deciso di intraprendere nei confronti del cantante.

La reazione di Fedez sui social

La notizia secondo la quale la Rai avrebbe deciso di non procedere legalmente nei confronti di Fedez per quanto accaduto in occasione del Concertone del Primo Maggio ha lasciato tutti senza parole. Ad intervenire sulla questione è stato lo stesso rapper il quale non ha perso tempo nel commentare la vicenda. E lo ha fatto nello specifico condividendo alcuni post attraverso i suoi account social. Di preciso il marito di Chiara Ferragni, seguitissimo sui social da milioni di persone da ogni parte del mondo, ha condiviso un post su Twitter e su Instagram scrivendo semplicemente “Ops” e aggiungendo anche un omino che alza le braccia. Ma non solo, il rapper ha anche condiviso un post nel quale ha ricordato la notizia dell’email contenente tre pagliacci inviata alla commissione di vigilanza Rai in seguito alla decisione di non accogliere la sua richiesta di audizione. A tale post il cantante, anche in questo caso, ha aggiunto poche parole ovvero ‘Old but Gold’.