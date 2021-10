Tale e Quale Show, Panariello replica con durezza ad Alba Parietti: “Mi hai infamato”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova divertente puntata di Tale e Quale Show, celebre e amatissimo programma televisivo di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è andata in onda nella serata di ieri venerdì 1 ottobre 2021. Nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno potuto assistere ad un confronto tra Alba Parietti, presente nella trasmissione tra gli 11 partecipanti, ed uno dei giurati ovvero il comico, attore, conduttore televisivo e regista italiano Giorgio Panariello. Quest’ultimo infatti non ha perso l’occasione per rispondere alle accuse che nei giorni scorsi gli erano state rivolte dalla donna. Ma, di quali accuse stiamo parlando e quali sono state le sue parole?

La replica di Giorgio Panariello alle accuse di Alba Parietti

Alba Parietti è sicuramente una delle concorrenti più discusse della nuova edizione di Tale e Quale Show. La donna nei giorni scorsi sembrerebbe aver rivolto delle particolari accuse nei confronti di uno dei giudici della trasmissione ovvero Giorgio Panariello definendolo nello specifico poco chiaro e allo stesso tempo anche poco diretto nel dare giudizi sulle varie esibizioni. E proprio nel corso della puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri sera, 1 ottobre 2021, Giorgio Panariello non è rimasto in silenzio ma al contrario ha deciso di difendersi da tali accuse esprimendo il suo pensiero e cercando di giustificare le sue parole.

Le parole espresse dal giudice di Tale e Quale Show

“A dispetto dell’attacco.. mi hai infamato! Ti spiego cosa intendevo”. Queste sono state nello specifico le parole con cui Giorgio Panariello ha iniziato il suo intervento. Il giudice di Tale e Quale Show ha voluto replicare alle parole espresse qualche giorno fa da Alba Parietti con l’intenzione di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti. Il comico ha voluto precisare “L’altra volta ti dissi così perché era difficile l’imitazione di Damiano dei Maneskin, ma sarebbe stata difficile anche per un uomo. Stasera che hai dovuto interpretare una cantante donna era più nelle tue corde.”

Il pensiero su Malgioglio

Oltre a Giorgio Panariello tra i giudici che nei giorni scorsi hanno espresso dei pareri negativi nei confronti di Alba Parietti vi troviamo anche Cristiano Malgioglio. Nei confronti di quest’ultimo però la Parietti non sembrerebbe aver mosso alcuna accusa e proprio nel corso della puntata andata in onda ieri sera Giorgio Panariello ha voluto sottolineare tutto ciò. “A Malgioglio non dice niente però se la prende come me!”, queste nello specifico le sue parole.