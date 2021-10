Tu si que vales, Belen Rodriguez ai giudici “Voi siete…”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sera, sabato 2 ottobre 2021, è andata in onda su Canale 5 una nuova divertente ed emozionante puntata con uno dei programmi Mediaset più seguiti del fine settimana ovvero Tu si que vales. Una puntata molto speciale nel corso della quale la bellissima conduttrice televisiva, modella e showgirl argentina Belen Rodriguez ha tenuto un bellissimo discorso di ringraziamento rivolto ai cinque giudici ovvero Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Quelle espresse dalla Rodriguez sono state delle bellissime parole che hanno commosso e soprattutto stupito tutti.

Belen Rodriguez ringrazia i cinque giudici di Tu si que vales

La nuova puntata di Tu si que vales trasmessa nella serata di ieri è stata davvero molto speciale e soprattutto ricca di momenti divertenti ma anche emozionanti. Così come ogni settimana ecco che anche ieri i conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara ma anche Giulia Stabile hanno dato inizio alla puntata presentando i cinque giudici. In seguito a tale presentazione il programma avrebbe dovuto avere inizio con le varie esibizioni dei partecipanti ma ecco che invece la Rodriguez ha sorpreso tutti. La donna infatti con poche semplici parole ha voluto ringraziare i giudici per l’eccezionale lavoro svolto.

Le parole espresse dalla Rodriguez

“Volevo ringraziarvi perché con i tempi che corrono abbiamo bisogno di leggerezza e voi siete i dispensatori di buonumore più grandi che abbiamo in dono”, queste nello specifico le parole espresse dalla bellissima Belen Rodriguez. La presentatrice di Tu si que vales, apprezzata e seguita da milioni di persone oltre che per la sua bravura, simpatia e bellezza anche per la sua immensa sensibilità, ha voluto quindi ringraziare i giudici per il lavoro svolto e per la loro capacità di trasmettere il buonumore anche in un momento così delicato e difficile.

La simpatica battuta su Rudy Zerbi

Il discorso tenuto da Belen Rodriguez è stato inaspettato e ha lasciato tutti senza parole. Questo era rivolto a tutti a tutti i giudici di Tu si que vales che ormai da diversi anni si impegnano per offrire e garantire tanti sorrisi ai telespettatori. Ma non è mancata la battuta nei confronti di uno dei cinque giudici ovvero il simpaticissimo Rudy Zerbi spesso protagonista delle diverse puntate del programma. Il ringraziamento di Belen era rivolto anche a lui? A tal proposito ecco che la Rodriguez ha dichiarato “Rudy Zerbi? Un grazie anche a lui”.