Tu si que vales, la Ferilli una furia contro Maria De Filippi “Si fa sempre i …”

Una nuova super puntata di Tu si que vales è andata in onda nella serata di ieri, sabato 2 ottobre 2021. Un appuntamento molto speciale con il celebre programma nel corso del quale i telespettatori hanno potuto assistere alla commozione e alle lacrime della bellissima Sabrina Ferilli rimasta colpita dall’esibizione di un gruppo ovvero quello dei Solasta. Ma, cos’è successo?

Sabrina Ferilli commossa e in lacrime a Tu Si Que Vales

Tu si que vales è uno dei programmi più amati e seguiti del sabato sera. In onda su Canale 5 ormai da diversi anni ecco che la trasmissione in questione settimana dopo settimana riesce a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori che spesso da casa si emozionano e si divertono per quanto accade in studio. Nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri, sabato 2 ottobre 2021, i telespettatori hanno potuto assistere alla grande commozione di uno dei giudici ovvero la bellissima Sabrina Ferilli. La donna è rimasta molto colpita dall’esibizione di un gruppo di acrobati ,ovvero i Solasta, e dalle loro parole tanto da non essere riuscita a trattenere le lacrime.

Il racconto del gruppo di acrobati

Oltre che dalla loro immensa bravura ecco che Sabrina Ferilli è rimasta molto colpita anche dalle parole espresse dal gruppo di acrobati. Gli atleti hanno infatti raccontato di aver creato il loro gruppo, quello dei Solasta, in un momento molto particolare. “Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia, abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo”, queste nello specifico le loro parole.

L’intervento di Maria De Filippi e la risposta della Ferilli

Le parole espresse dai Solasta nel corso della puntata di ieri di Tu si que vales hanno molto commosso la bellissima attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Sabrina Ferilli. La donna infatti non è riuscita a trattenere le lacrime e a notare subito la sua commozione è stata un altro giudice ovvero Maria De Filippi con la quale la Ferilli ha uno splendido rapporto di affetto ed amicizia. Appena notate le lacrime della Ferilli ecco che la De Filippi non ha perso tempo nel farlo notare a tutti i presenti in studio ma anche ai telespettatori a casa. Sabrina Ferilli ha reagito affermando “Maria si fa sempre i ca*** di tutti”. Ma, perché si è commossa? L’attrice ha spiegato “Immagino quanta fatica, aspettative, tensione”.