Maria Grazia Cucinotta, senza freni: “Ho paura perchè …”

Maria Grazia Cucinotta è una delle donne più belle ed apprezzate del cinema italiano e in generale del mondo dello spettacolo. Una donna di grande talento la cui carriera è ricca di successi. Oggi è tornata in televisione con un bellissimo programma su La 7 ovvero “L’ingrediente perfetto“, e proprio del suo ritorno in tv l’attrice ne ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa a Vero Tv. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Maria Grazia Cucinotta torna in televisione su LA7

Una carriera lunga più di 30 anni quella della bellissima attrice, ex modella e produttrice cinematografica italiana Maria Grazia Cucinotta. In tutti questi anni i fan le hanno sempre dimostrato il loro grande amore e proprio potendo contare sull’affetto dei suoi fan la Cucinotta ha scelto di tornare in televisione. All’attrice infatti è stata affidata la conduzione di un rotocalco televisivo dedicato al mondo della cucina ovvero “L’ingrediente perfetto” iniziato esattamente lo scorso 12 settembre.

L’intervista a Vero TV

Nel corso della lunga intervista che la bellissima e bravissima Maria Grazia Cucinotta ha rilasciato a Vero TV ecco che l’attrice ha parlato di questa sua nuova avventura in televisione rivelando di avere anche molta paura. “Questa avventura sta andando benissimo, però c’è paura, ma sono felice di non smettere mai di crescere”, queste nello specifico sono state le parole espresse dalla donna che ha poi continuato “La televisione ti espone a un giudizio che da una parte può essere una cosa bellissima, ma anche i suoi lati negativi”.

Le parole della Cucinotta su L’ingrediente perfetto

Nel corso della lunga intervista concessa a Vero TV Maria GraziaCucinotta ha espresso delle bellissime parole nei confronti del nuovo programma da lei condotto. La trasmissione L’ingrediente perfetto, che negli anni precedenti è stata condotta da Roberta Capua, in questa nuova edizione ha portato con se alcune importanti novità con l’unico obiettivo di riuscire a coinvolgere quanto più possibile i telespettatori. La donna ha infatti rivelato che l’idea di questa nuova edizione de L’ingrediente perfetto è quella di puntare sulla ricerca della qualità ma ha voluto specificare “Il che non significa spendere tanto, ma investire del tempo, guadagnandolo in salute, nella ricerca di prodotti sani”. La donna nel corso dell’intervista ha poi fatto delle personali rivelazioni e parlato della sua passione per la cucina . “Mi piace tantissimo, mi diverte. Ci sto molto tempo”, queste nello specifico le sue parole.