Miriam Leone: ‘La gente mi dice che …”

Sta per arrivare al cinema con un nuovo film intitolato ‘Marylin ha gli occhi neri’ la bellissima Miriam Leone che nel film in questione interpreta la protagonista ovvero una giovane di nome Clara. L’ex Miss Italia si è recentemente raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel corso di tale intervista ha parlato del suo nuovo film, dell’esperienza in televisione come presentatrice, dell’adolescenza. Ma anche del suo recente matrimonio con Paolo Carullo, un uomo non appartenente al mondo dello spettacolo al quale ha detto ‘Si’ in Sicilia lo scorso 18 settembre.

Miriam Leone al cinema con Marylin ha gli occhi neri

Miriam Leone è la protagonista del nuovo film di Simone Godano ovvero ‘Marylin ha gli occhi neri’ trasmesso in anteprima al Festival di Bari e la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista a partire dal prossimo 14 ottobre 2021. Un film molto particolare che racconta esattamente la storia di due emarginati ovvero Clara, una mitomane interpretata dalla stessa Miriam Leone, e Diego un giovane pieno di tic e con diversi scatti d’ira interpretato da Stefano Accorsi. Per poter interpretare al meglio il ruolo di Clara la Leone ha raccontato di avere frequentato un rehab e di essersi mescolata tra i presenti frequentandoli il più possibile. E proprio a proposito della sua esperienza al rehab l’ex Miss Italia ha raccontato “Ho conosciuto una ragazza aveva i capelli verdi: sono i colori di Napoli, mi ha detto. Mi ha colpito la poesia. Un giorno stavo poco bene, il loro commento: come stai male. Nella società siamo pieni di giusta distanza, lì le distanze si azzerano, sono diretti”. Parlando invece di Clara, il personaggio da lei interpretato, l’attrice ha voluto precisare “Clara è mitomane per abbellire una realtà che la ferisce”.

Miriam Leone bullizzata da adolescente

L’adolescenza di Miriam Leone non è stata facile. La giovane donna ha infatti raccontato di quando al liceo veniva presa in giro per le sue sopracciglia. “Mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese” ha rivelato Miriam Leone che oggi invece non si lascia abbattere dagli insulti ricevuti sui social e a proposito dei quali ha affermato “La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero”. La donna ha poi raccontato di vedere oggi una maggiore accettazione della diversità da parte dei giovani e a tal proposito ha rivelato di aver impiegato molto tempo per accettare la sua faccia. “La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto”, ha rivelato.

L’esperienza da presentatrice

Eletta Miss Italia nel 2008 ecco che Miriam Leone nel corso dell’intervista in questione ha anche ricordato la sua esperienza in televisione come presentatrice. La donna ha rivelato che quello non era il posto giusto per lei in quanto non poteva dire quello che pensava ma al contrario doveva dire quello che piaceva. Allora, ha sottolineato “Meglio il silenzio”.