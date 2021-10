Beppe Convertini senza mezzi termini “Se capitasse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Convertini è molto amato dal pubblico e a testimoniarlo sono i grandi successi ottenuti con qualsiasi trasmissione da lui condotta. Il noto attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano si è recentemente raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Voi nel corso della quale ha parlato del suo lavoro da presentatore ma anche della disponibilità a tornare al cinema nel caso in cui ricevesse qualche proposta. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Beppe Convertini commenta il possibile ritorno al cinema

Giuseppe Convertini, semplicemente conosciuto come Beppe, è un presentatore molto bravo ma anche molto amato al quale nel corso degli anni è stata affidata la conduzione di diversi programmi che si sono rivelati tutti di grande successo. Tra questi ad esempio è possibile citare “C’è tempo per…” ma anche ‘Uno Weekend’ e ‘Linea Verde’. Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale ‘Voi’ ecco che il presentatore ha affrontato anche l’argomento relativo al suo possibile ritorno sul grande schermo come attore. Una possibilità che lo stesso Convertini ha rivelato di non escludere nel caso in cui gli venisse proposto qualche lavoro al cinema. “Per quanto riguarda il cinema e la fiction, essendo impegnato in giro per l’Italia con Linea Verde, sarebbe molto complicato essere disponibile su un set. Se capitasse, però, perché no!”, queste nello specifico le sue parole.

Il ritorno di Linea Verde su Rai 1

Per il terzo anno consecutivo è stata affidata a Beppe Convertini la conduzione di Linea Verde, amatissimo programma televisivo impegnato nel raccontare il territorio italiano e di preciso l’agricoltura ma anche le diverse eccellenze agroalimentari e molto altro. Per questa nuova edizione però sono previsti dei cambiamenti. Il desiderio, come ha rivelato lo stesso presentatore, è quello di “raccontare l’Italia che riparte, la rinascita del nostro Paese mosso dal cuore e dalla passione”.

Il commento di Beppe Convertini su Ingrid Muccitelli

Nel corso dell’intervista rilasciata da Beppe Convertini al settimanale Voi ecco che il presentatore ha anche affrontato il discorso relativo all’addio di Ingrid Muccitelli. La celebre conduttrice e giornalista italiana infatti non sarà al fianco di Convertini in questa nuova edizione di Linea Verde in quanto presente, sempre come conduttrice, in un altro programma di grande successo ovvero Unomattina in famiglia. E proprio a proposito dell’addio della collega alla trasmissione ecco che Convertini ha dichiarato “Ingrid mi mancherà tanto, è stata una straordinaria compagna di viaggio oltre che una grande amica”.