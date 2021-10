Loretta Goggi senza freni: “Io non voglio fare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi, giudice di Tale e quale show fin dalla prima edizione, si è raccontata molto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera.

Loretta Goggi e le proposte lavorative

Loretta Goggi, che da poco ha compiuto 71 anni, ha raccontato che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta le ha proposto un programma di due puntate per celebrarsi ma lei ha rifiutato e ha spiegato il motivo: “Io non voglio fare la Loretta dei ricordi” e poi ha svelato di aver rifiutato anche al conduzione di un altro programma simile a Canzone segreta che si sarebbe dovuto chiamare Wonderbox: “Sarei felice di avere uno spazio mio, ma mi voglio proporre per come sono oggi: una donna matura, che s’informa, sa di ricerca scientifica, di politica, di donne afgane. Vorrei un programma come se uno mi scoprisse oggi”. Poi Loretta ha anche parlato di cosa le è stato rimproverato e cioè di essere ricorsa ai ritocchini e ha detto di ignorare chi dice cattiverie sul suo conto: “Io ho un serbatoio di emozioni per affrontare il futuro, verso il quale sono proiettata felice di essere come sono”.

E, ancora ha dichiarato di “non aver impostato la carriera sulla fisicità”.

E poi: “Ora, da tre anni mi tengo i capelli bianchi. Prima, mi tingevo di scuro, ora faccio bianchi quelli scuri. È il massimo, no?” e poi sul lifting: “Lifting? Ne avrei più bisogno se le luci tv non usassero lo Skin tone: la telecamera prende un punto del viso senza rughe, fa fuoco su quel colore lì e le rughe risultano sfumate. Lo usiamo tutte noi che abbiamo una postazione seduta, perché carinamente pensiamo: perché devo spaventare i bambini? Però, le rughe si vedono, invece, nelle fiction e a me sta bene fare la nonna o la bisnonna”.

E, ancora sugli interventi di estetica: “Non fa per me: ho avuto tante persone in famiglia finite sotto i ferri che, per una cosa così frivola, non mi viene in mente di farmi operare. Faccio la luce pulsata per le macchie, l’ossigenoterapia al viso, ma niente chirurgia o botulino”.

Loretta Goggi parla dell’amore

E poi Loretta Goggi ha parlato di un eventuale altro amore dopo quello grandissimo per il marito, il coreografo Gianni Brezza: “No, sono troppo grande per un sentimento forte e travolgente e detesto il pensiero di trovarmi qualcuno solo per avere compagnia. Sto bene in compagnia di me stessa e di quello che Gianni mi ha lasciato dentro. Avrò un badante, non un compagno”.