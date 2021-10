Gf Vip, Federica l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli scrive una lettera “Non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri lunedì 4 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Sono stati tanti i momenti di grande spettacolo, di nervi tesi e di tensioni in casa, ma anche tanti i momenti di forte emozione. Uno tra tutti quello che ha visto protagonista, uno dei concorrenti del reality di casa Mediaset. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, il quale ha ricevuto in casa una sorpresa davvero bellissima. Ma di cosa si è trattato?

Grande fratello vip 6, grandi emozioni per Manuel Bortuzzo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri Manuel è stato protagonista di una sorpresa che ha tanto emozionato non soltanto i presenti in casa, ma anche i telespettatori. Nello specifico, pare che Manuel abbia ricevuto la lettera scritta dalla sua ex fidanzata, ovvero Federica Pizzi. I due, stando a quanto riferito da entrambi, hanno avuto una storia d’amore piuttosto breve, ma comunque molto intensa e pare che si siano tanto amati. Nel momento in cui hanno poi deciso di separarsi, ad ogni modo i due sono rimasti in buonissimi rapporti.

La lettera di Federica Pizzi, la sua ex fidanzata

Federica, nello specifico, dopo aver ben osservato il suo ex fidanzato in queste settimane e dopo aver notato qualcosa di strano nel suo atteggiamento, pare si sia decisa a mandargli un messaggio. “Guardandoti da casa mi sembra che qualcosa sia cambiato in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, la tua solita autoironia che mi aveva fatto perdere la testa”. Queste le parole scritte da Federica nella lettera, dove sostanzialmente chiede a Manuel dove sia finito il ragazzo che lei conosce, allegro, spensierato. “Caro Manuel è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai“, ha aggiunto Federica ribadendo quindi il grande legame che hanno e che nessuno può scalfire. La ragazza pare fosse presente in studio e proprio mentre andava in onda in servizio, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Grande commozione di Manuel, l’ex fidanzata in lacrime

Anche Manuel è apparso parecchio emozionato anche se ha trattenuto le lacrime. Poi interpellato da Alfonso Signorini avrebbe detto che sicuramente la lettera gli è servita tanto per capire certe cose. “Questo dimostra che chi ha avuto la possibilità di vivermi fuori comprende veramente quello che vede”. Questo quanto dichiarato da Manuel il quale poi ha aggiunto che sicuramente questa esperienza al Grande fratello gli servirà .