GF Vip, Alfonso Signorini commette un errore e Sonia Bruganelli …

Nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality di casa Mediaset giunto alla sesta edizione. Tanti i momenti emozionanti, tante risate ma anche tanti colpi di scena. Insomma, ogni puntata ci regala sempre tante emozioni. Ad ogni modo, i telespettatori a casa pare che non abbiano potuto non notare una figuraccia fatta dallo stesso Alfonso Signorini in diretta tv che poi pare sia stata anche ripresa dall’opinionista Sonia Bruganelli. Ma di cosa si è tratta?

Grande fratello vip 6, la figuraccia di Alfonso Signorini in diretta tv

Alfonso Signorini, è al timone del reality ormai da un paio di anni e sembra che la sua conduzione piaccia tanto ai telespettatori. Di certo è un conduttore piuttosto rigido e se deve riprendere alcuni concorrenti, lo fa senza mezzi termini. Ad ogni modo, come sempre accade durante le puntate, anche ieri sera Alfonso in diverse occasioni si è collegato con la casa per commentare le varie dinamiche accadute in settimana. E’ stato però durante uno dei collegamenti che il conduttore, chiamando i concorrenti avrebbe fatto uno scivolone, imbattendosi in una gaffe davvero incredibile.

Il conduttore chiede il parere di Manila Nazzaro ma la chiama in un altro modo

Tutto è accaduto nello specifico nel momento in cui il conduttore si è collegato con la casa per commentare, insieme ai concorrenti, un qualcosa che riguardava nello specifico Soleil Sorge. Nel trattare l’argomento, però, il conduttore avrebbe chiesto un parere a Manila Nazzaro e proprio in quell’istante avrebbe compiuto questa gaffe. Insomma, sembra che il direttore di Chi abbia chiamato Manila con un altro nome, ovvero quello di una sua amica che tra l’altro è stata anche protagonista della scorsa edizione. Stiamo parlando di Matilde Brandi. “Matilde, dicci che cosa ne pensi“, avrebbe detto Alfonso il quale subito dopo si sarebbe reso conto dell’errore.

La giustificazione di Alfonso e l’errore ripetuto dalla Bruganelli

“Se, Matilde. Manila! Scusami, non so perché continuo a chiamarti così”, avrebbe aggiunto Alfonso. Manila ovviamente non se l’è presa e si è fatta una grande risata, peccato che dopo pochi minuti anche Sonia Bruganelli sarebbe incappata nello stesso errore, chiamando Manila proprio Matilde. Pare proprio che per la showgirl non ci sia proprio pace quest’anno.