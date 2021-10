Andrea Roncato, la moglie Nicole Moscariello “Ho avuto paura che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Roncato lo conosciamo tutti per essere un noto attore, comico e personaggio televisivo italiano. Non tutti forse sanno che in passato l’attore ha avuto una storia d’amore con una showgirl molto famosa. Stiamo parlando di Stefania Orlando. I due sono stati fidanzati per diverso tempo, poi si sono sposati e separati soltanto dopo due anni dalle nozze. E’ stato però dopo tanto tempo che l’attore e noto personaggio della televisione italiana, ha trovato l’amore. Roncato, infatti, si è risposato con una donna di nome Nicole Moscariello, che ha ben 21 anni meno di lui. A parlare in questi giorni del loro rapporto è stata proprio Nicole. Ma cosa ha dichiarato la donna?

Andrea Roncato e il matrimonio con Nicole Moscariello

Andrea Roncato, il noto attore e comico italiano è felicemente sposato con una donna molto più giovane di lui, ovvero Nicole. Quest’ultima pare che in questi giorni si sia lasciata andare a delle rivelazioni che in qualche modo hanno fatto parecchio discutere. Di cosa si tratta? La donna avrebbe raccontato qualcosa che è legato all’inizio della storia d’amore con Andrea. “lui era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani. Io avevo paura lui ci stesse provando con mia figlia”. Queste le dichiarazioni di Nicole, che pare avesse questa preoccupazione, visto il passato di Andrea che era visto come un latin lover.

Le preoccupazioni di Nicole

In realtà i due si sono conosciuti proprio grazie a Giulia Elettra Gorietti, ovvero la figlia di Nicole che è una grande attrice ed ha lavorato proprio con Andrea. “La mia preoccupazione era solo Giulia. Andrea era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani, io avevo paura lui ci stesse provando con lei. Ero così preoccupata che l’ho chiamata e le ho chiesto di passarmelo, lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla, anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia. Poi lei, intelligentemente, ha organizzato un incontro”. Ha raccontato ancora Nicole.

Come è nato il loro amore?

I due pare che si siano incontrati circa 11 anni fa e soltanto dopo 6 anni avrebbero deciso di convolare a nozze. Di questo ne ha parlato Nicole nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno il programma di Serena Bortone. “Il primo incontro è stato divertente: abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare”. Queste le parole della donna.

Il segreto del loro amore

L’amore tra Andrea e Nicole è veramente molto grande e pare che da quell’incontro ad oggi ne sia passato di tempo ed i due siano ancora più forti di prima. Andrea, interpellato su quale possa essere il loro segreto, sembra abbia detto che in realtà ciò che li lega è la complicità. “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me.” Queste le parole di Andrea.