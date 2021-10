Le Iene, Davide Parenti senza mezzi termini su Alessia Marcuzzi “Sono convinto che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta per tornare uno dei programmi più amati della televisione italiana, ovvero Le Iene. Quest’anno purtroppo non rivedremo più Alessia Marcuzzi alla conduzione, visto che nei mesi scorsi la nota conduttrice ha annunciato la fine della collaborazione con Mediaset. Il suo annuncio è arrivato a sorpresa ed ha davvero lasciato tutti senza parole, anche perché la Marcuzzi pare lavorasse in questa azienda da oltre 25 anni.

Le Iene, quest’anno non rivedremo più Alessia Marcuzzi al fianco di Savino

Sul perché Alessia abbia preso questa decisione, in tanti hanno cercato di immaginare cosa possa esserci dietro e tante sono state le ipotesi fatte. Eppure Alessia ha confermato che la sua decisione nasce dalla volontà di voler allargare i suoi orizzonti. Ad ogni modo, una cosa è certa, per questa edizione 2021-2022 de Le iene non vedremo più Alessia al fianco di Nicola Savino. In realtà, tra le tante novità annunciate c’è la seguente, ovvero il fatto che al fianco del conduttore non vedremo più una sola conduttrice, ma ben 10 che saranno presenti in puntata a rotazione.

Le dichiarazioni di Davide Parenti sulla conduttrice

Proprio sulla possibilità di poter rivedere un giorno Alessia in studio, è intervenuto nelle scorse ore Davide Parenti. Quest’ultimo si è concesso un’intervista molto interessante su Tele Più. “Eravamo tutti legati a lei. Il fatto che si sia presa una pausa ci è dispiaciuto molto. La vita però riserva sempre delle sorprese. E siccome tra di noi c’è stato solo del bene sono convinto che la rivedremo”. Queste ancora le parole dichiarate dal padre de Le iene che ha lanciato delle importanti indiscrezioni sul futuro del programma.

Dieci conduttrici in queste puntate della nuova stagione, si comincia con Elodie

Dieci conduttrici quindi a rotazione e si inizierà proprio questa sera, martedì 5 ottobre con Elodie. Poi sarà la volta di Rocio Munoz Morales, ed ancora Elisabetta Canalis, Paola Enogu. A seguire Michela Giraud, Madame, Elena Santarelli . Vedremo anche Francesca Fagnani, Federica Pellegrini ed infine Ornella Vanoni. Davide Parenti, parlando proprio della compagna di Raoul Bova avrebbe detto “E’ una che non ha paura della propria intelligenza né della propria bellezza. Le porta entrambe con grande disinvoltura”. Grande attesa per la puntata in cui Ornella Vanoni farà da conduttrice. Su di lei Davide Parenti pare abbia detto “E’ un’artista senza tempo. E in più non riesce a non dire ciò che pensa, sempre, senza vergogna”.