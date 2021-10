Ornella Muti senza freni sulla figlia “Nike è molto fragile …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti è andata ospite a Ti sento, il programma di Pierluigi Diaco che va in onda in seconda serrata.

Quella è stata l’occasione per parlare molto di sé stessa come è oggi ma anche del suo passato e di sua figlia Nike, una donna sempre molto originale in ogni sua manifestazione.

Ornella Muti parla di sè stessa e della storia con Adriano Celentano

Ornella Muti, a proposito della sua storia d’amore con il grandissimo attore e cantante Adriano Celentano ha detto: “hanno detto cose terribili … Mi hanno accusata di non avere un’anima. Celentano? Per rispetto preferisco non parlarne più”.

E, ancora: “ … questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone”

E poi su Celentano ha anche aggiunto: “Non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso per nessuno di noi. Credo che le cose vadano fatte sempre con un’attenzione verso gli altri”.

Ornella Muti parla della figlia Nike Rivelli

Ornella Muti della figlia Nike ha detto: ” … a differenza mia è più fragile e ha maggiore difficoltà a gestire l’attenzione mediatica”.

Tempo fa Nike, a proposito della storia tra Ornella Muti e Adriano Celentano disse: “Ne parlano come se mia madre non esistesse … mi ricordo quel periodo. Avevo 5 o 6 anni e mi ricordo esattamente quando il signor Adriano veniva a casa di mamma, che viveva a Chiasso, a fare il grande simpaticone. Sicuramente sarà stato un grosso sbaglio quello di tradire la moglie con la mamma, ma mi ricordo che quel periodo sembrava molto felice di farlo, anche di essere scherzoso e favoloso con me, che non sapevo niente. Su questa storia hanno massacrato la mamma, le hanno sempre chiesto se ci fu una storia durante quei due film, e mia mamma, essendo una donna di gran classe, ha sempre fatto silenzio stampa, soprattutto per rispetto di Claudia e della sua famiglia”.

E poi aggiunse anche rivolgendosi direttamente ad Adriano Celentano: “Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare mamma, che grazie ai quei due film che hai fatto assieme a lei, sei diventato famoso come attore in tutto il mondo“.

Qualche tempo fa, prima che Ornella Muti andasse ospite da Mara Venier a Domenica In la figlia Nike mandò sui social un video in cui le chiedeva così in tono ironico: “Mammina cara, oggi è la domenica in cui vai a fare un collegamento con la Mara e sono qui per farti una domanda che Gianni Minà ti face tanti anni fa. Dicci cosa pensi per favore, cosa pensi del sex symbol Adriano Celentano!”.