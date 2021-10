Miriam Leone: “Bullizzata per le sopracciglia, mi chiamavano Elio e le Storie Tese” e il gruppo le risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Miriam Leone, neo sposa, ha raccontato che quando era adolescente e andava al liceo a Catania la prendevano in giro per le sue sopracciglia tanto che la chiamavano “Elio e le storie tese”. Vediamo cosa ha raccontato.

Miriam Leone “Venivo bullizzata, mi chiamavano Elio e le storie tese”

Miriam Leone ha raccontato che quando era ragazzina la prendevano in giro per le sue sopracciglia molto folte e ha detto: “Venivo bullizzata, mi chiamavano Elio e le storie tese” .

Dopo questa simpaticissima quanto inaspettata rivelazione dell’attrice siciliana amatissima che comunque ha sofferto per essere stata bersaglio di bulli, è intervenuto, altrettanto simpaticamente il gruppo chiamato in causa di ‘Elio e le Storie Tese’ che, sui social, ha commentato così: “E cosa dovevamo dire noi che venivamo chiamati i “Miriam?“.

E così il popolo del web ha commentato molto divertito: “Da grandi sopracciglia derivano grandi responsabilità” e anche: “Miriam e le Storie Tese”.

Miriam Leone si è sposata

Miriam Leone, 36enne bellissima e amatissima come attrice, ex Miss Italia qualche settimana fa si è sposata conPaolo Carullo a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova, sabato 18 settembre. L’amministrazione comunale della città ha fatto sapere: «L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data».

Il marito di Miriam Leone, Paolo Carullo è catanese come lei, laureato in economia e Finanza a Milano ed è un musicista e un imprenditore. I due sono fidanzati da circa due anni. La Leone, a breve, sarà impegnata sul set di Diabolik accanto a Luca Marinelli e a Valerio Mastandrea e lei sarà Eva Kant per la regia dei Manetti Bros.

Il giorno del suo matrimonio, Miriam Leone ha voluto che la riprendessero durante la preparazione, mentre era a casa sua impegnata con trucco e parrucco e poi il video di quei momenti l’ha postato suoi social e ha scritto così: “ Questo video è un regalo…per me, per noi, per te…ho chiesto di realizzarlo cosicché anche tu potessi vedere la mia preparazione…e vorrei regalarlo a voi, che in questi anni mi siete stati sempre accanto, che mi avete sostenuto, che siete, come vi dico sempre, vento nelle mie vele…”. Un regalo molto bello e soprattutto un pensiero delicato per tutti i suoi fans che sono tantissimi.