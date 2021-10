Maurizio Costanzo a Emma “De Martino è una delusione come uomo?” la risposta di Emma lascia Costanzo a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone è una cantante amatissima che ha vissuto con Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez una bella storia d’amore prima che il ballerino di Amici si sposasse e diventasse padre di Santiago.

Emma Marrone, nonostante siano passati tanti anni dalla fine della sua storia con De Martino, viene ancora e spesso affiancata a lui come suo probabile ritorno di fiamma, situazione puntualmente smentita con i fatti da entrambi.

Maurizio Costanzo chiede a Emma cosa ne pensa di Stefano De Martino

Maurizio Costanzo ha intervistato Emma e le cha chiesto, senza mezzi termini e in modo diretto e schietto come è solito fare, cosa ne pensa oggi di De Martino.

Emma, che è evidentemente stataun po’ in imbarazzo, ha provato ad evitare di rispondere e allora Costanzo l’ha incalzata chiedendo una risposta e adducendo la sua reticenza ad una situazione che la fa ancora soffrire.

Emma, per chiarire la situazione, ha risposto così: ”In realtà ho metabolizzato benissimo… non ti risponderei neanche sulle altre relazione, neanche su Marco e altri compagni che ho avuto Non mi piace. Io della mia vita privata di quelli che sono veramente i miei sentimenti, non ne parlerò mai.”

Emma e i suoi post sui social

Prima che iniziasse Amici, Emma sui social ha scritto così accanto ad una sua foto: “12 anni fa. Non mi sono più fermata. Ogni giorno è come un primo giorno di scuola. Ma ho sempre saputo dire grazie”.

Invece, un po’ di tempo fa Emma rilasciò alcune dichiarazioni sul suo modo di essere che non ha mai tradito: “Prima ero quella che sono adesso, solo che ora mi conoscono tutti. Ero una ragazzetta che voleva fare a tutti i costi questo mestiere meraviglioso”.

E poi: “Avevo forse 9 anni, andai da mia mamma e le dissi: voglio diventare ricca, famosa e andare a vive a Roma. Su Roma e sul famosa ho vinto avevo questo desiderio di andare lontano. All’inizio la musica per me era un mezzo per andare via dal mio piccolo paese, forse perché era l’unica cosa che mi veniva bene. Ho iniziato a suonare con papà, da corista. La prima canzone su un palco era Grande grande grande di Mina, a un concorso per bambini, che naturalmente ho vinto”.