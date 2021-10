Belen asfaltata sui social “Burina” e lei dà una risposta che nessuno ha mai dato prima

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è sempre al centro del gossip anche quando come in questo periodo sta facendo prevalentemente la mamma della sua piccola Luna Mari. E’ poi impegnata in Tu si que vales come in ogni edizione anche se quella di quest’anno ha avuto un inizio un pò turbolento perchè le puntate sono state registrate qualche giorno dopo il parto. Belen, nonostante molto professionalmente si fosse presentata negli studi per la registrazione delle puntate, ha poi avuto bisogno di un’ambulanza ed è andata via e poi è stata lei stessa a raccontare cosa era accaduto in occasione di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.

La Rodriguez ha raccontato che, per tornare in forma pochi giorni dopo il parto aveva preso molti diuretici e aveva bevuto pochissima acqua rischiando così una seria disidratazione.

Belen massacrata sui social “Ma quanto sei burina?”

Belen Rodriguez, suo malgrado, viene molto spesso attaccata sui social e, di solito, non risponde ma quando lo fa è ben diretta e non fa sconti.

Viene criticata per tutto, per il rapporto con il nuovo compagno Antonino Spinalbanese da cui ha avuto una bambina, per i suoi due figli per i rapporti, troppo stretti, con i genitori, insomma, ogni occasione è buona i leoni da tastiera per attaccarla.

Poichè lei è sempre molto attiva sui social e posta spesso oggetti di moda è attaccata anche per ostentare troppo la sua ricchezza. Qualche giorno fa, ha postato delle borse che usa quando viaggia.

Poichè le borse in questione sono molto costose è stata criticata tantissimo e le hanno scritto così: “Sei proprio burina ma non ti ricordi di quando non ne avevi?“ e ,ancora: “Pensa a chi non può permetterselo…non è dare uno schiaffo alla povertà? E rimarcare che tu sei ricca? Non ci vedo il senso”, oppure: “Ricordati una vera signora non esibisce il suo avere perché signore si nasce”, “Come si ostenta bene“.

La risposta di Belen è molto originale ma dimostra tutta la sua sicurezza e personalità

Dopo i tanti attacchi che normalmente Belen subisce che spesso scaturiscono dall’invidia che la gente prova nei suoi confronti, lei ha imparato a rispondere e quando lo fa non risparmia nessuno. Anche a questo ennesimo attacco ha risposto e, quando è stata criticata per ostentare troppo, lei dopo un po’ circa due ore dopo, ha pubblicato un altro post questa volta dei suoi gioielli facendo così capire che lei si sente libera di fare ciò che vuole.