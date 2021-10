Loretta Goggi senza mezzi termini: “Io non mi comporterei mai come Malgioglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi, anche per questa edizione, la undicesima di Tale e quale show fa parte della giurai. Lei è l’unico componente della giuria presente fin dall’inizio fortemente voluta da Carlo Conti che ha dovuto insistere e non poco considerando che la Goggi aveva da poco perso il suo amatissimo marito Gianni Brezza e non aveva alcuna voglia di tornare in televisione in un momento per lei così doloroso.

Loretta Goggi: “Mio marito era dietro le quinte ma nessuno sapeva che stavamo insieme”

Loretta Goggi, che in questo periodo sta lavorando tantissimo, infatti oltre ad essere giurata a Tale e quale show ha appena girato una fiction Fino all’ultimo battito che andrà in onda giovedì in prima serata su Rai1. Loretta Goggi ha rivelato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv sorrisi e canzoni, su “Maledetta primavera” presentata a Sanremo 1981: “Ogni volta che la canto penso a quel Sanremo 1981, al dietro le quinte in cui c’era Gianni a sostenermi, ma non lo sapeva nessuno. La nostra non era ancora una storia ufficiale. Sessantuno anni di carriera, 71 d’età e ancora mi batte il cuore al ricordo”.

Di Tale e Quale Show, Loretta Goggi ha detto: “Mi piace farmi sorprendere dagli artisti. Mi abbandono a ogni esibizione con la trepidazione di una bambina. Mi diverte vedere la somiglianza, mi divertono soprattutto i balletti”.

Loretta Goggi parla del suo grande amico Cristiano Malgioglio

Quest’anno in giuria accanto a Loretta Goggi c’è Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che fa sempre molto divertire il pubblico per le sue battute e per i suoi giudizi qualche volta così spietati da sembrare delle battute.

Loretta Goggi, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto che in trasmissione, a Tale e quale show, lei mostra “Il ritratto della Lorella che credo di essere”. E poi, simpaticamente, si definisce: “Una di quelle regine decadute. Mi fa piacere essere considerata un pilastro dello show, ma non ne faccio un vanto”.

E, ancora: “Ogni puntata è come se fosse la prima, un gran divertimento.”

E poi parla di sè stessa come giudice e fa un confronto con l’altro giudice Cristiano Malgioglio: “Io giudizi così netti non li darei perché so cosa vuol dire avere le protesi per imitare un personaggio e sottoporsi a ore di trucco… l’ho fatto per una vita, ma di Cristiano amo la follia”. Poi Loretta Goggi ha parlato della fiction che ha girato con Marco Bocci, in Fino all’ultimo battito e ha detto del suo ruolo di Margherita: “Ho un ruolo bellissimo di una donna ambigua che all’inizio sembra senza cuore, e mi disturbava che Margherita condizionasse le scelte della figlia Elena, perché i figli a volte devono sbagliare da soli”. E, ancora: “All’inizio mi avevano proposto uno show celebrativo, ma io non ho voluto perché voglio guardare al presente, non solo al passato. Se si troverà l’idea giusta mi piacerebbe accettare la sfida”.