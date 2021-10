Ballando con le Stelle, Milly Carlucci su Todaro: “Lui ha fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, celebre programma televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E proprio la padrona di casa si è recentemente concessa una lunga intervista al settimanale Chi nel corso della quale non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata ad un ex ballerino che ha scelto di abbandonare la famiglia di Ballando con le stelle per provare nuove esperienze. Di chi stiamo parlando e soprattutto quali sono state le parole espresse da Milly Carlucci?

Milly Carlucci torna in TV con Ballando con le Stelle

Prenderà il via il prossimo sabato, 16 ottobre 2021, la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma in questione va ormai in onda da diverso tempo e anno dopo anno viene sempre di più seguito ed apprezzato dai telespettatori. Molti sono i vip e i personaggi dello spettacolo tra cui attori, sportivi, cantanti, presentatori che decidono di partecipare e di sottoporsi a nuove sfide. Nello specifico dopo giorni e ore di prove i concorrenti si prestano, nel corso della puntata, a delle gare di ballo alle quali partecipano affiancati da ballerini professionisti. In studio è presente anche una giuria alla quale è affidato il compito di commentare e giudicare le varie esibizioni dando ad ogni coppia di ballerini un voto.

La presentatrice intervistata dal settimanale Chi

Proprio in vista dell’inizio della nuova edizione del programma Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi nel corso della quale ha parlato appunto di questa nuova esperienza che sta per iniziare ma non ha perso l’occasione per parlare anche di chi ha deciso di lasciare il suo programma ovvero l’ex ballerino Raimondo Todaro. Quest’ultimo attraverso un lungo post condiviso sui social qualche mese fa ha comunicato a tutti i followers la sua decisione di lasciare Ballando con le Stelle e Milly Carlucci per affrontare nuove sfide ed esperienze. L’ex ballerino ha definito quella di Ballando con le Stelle la sua grande famiglia ma ha voluto precisare “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli”.

Le parole di Milly Carlucci su Todaro

Intervistata dal settimanale Chi ecco che la presentatrice Milly Carlucci in riferimento alla scelta di Todaro di lasciare la sua trasmissione per passare ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5 ha commentato affermando semplicemente “Non c’è perché ha fatto scelte diverse“. La presentatrice ha però voluto evidenziare che così come Todaro ha scelto di concedersi una nuova esperienza ad Amici ecco che vi è stato anche chi ha scelto di lasciare il talent di Maria De Filippi per partecipare come concorrente a Ballando con le stelle. E nello specifico stiamo parlando della cantante Arisa.