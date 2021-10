Bianca Guaccero: “Non vedo l’ora di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta ottenendo ogni giorno sempre più successo la fiction ‘Fino all’ultimo battito’ in onda su Rai 1. E proprio a proposito di questa amatissima serie televisiva è intervenuta una delle protagoniste ovvero Bianca Guaccero la quale nel corso di una recente intervista concessa a TvMia ha fatto una rivelazione molto importante. Di cosa stiamo parlando?

La rivelazione di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero sta attraversando un momento davvero molto importante nel lavoro. La presentatrice oltre ad ottenere ogni giorno grandi ascolti con la trasmissione da lei condotta ovvero ‘Detto Fatto’ ecco che sta ottenendo dei super ascolti anche con la fiction ‘Fino all’ultimo battito‘ di cui è protagonista. E proprio a proposito della serie televisiva in questione la Guaccero intervistata da TVMia ha fatto una rivelazione molto importante. Nello specifico ha rivelato che è prevista anche una seconda stagione. “L’ho amata fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia: la serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione”, queste le sue parole.

Le parole della Guaccero

Bianca Guaccero ha quindi rivelato che molto presto tornerà sul set per registrare le nuove puntate. E proprio sul set di ‘Fino all’ultimo battito 2’ incontrerà ancora una volta i colleghi Violante Placido, Marco Bocci, Loretta Goggi anche loro grandi protagonisti della fiction. Nello specifico Marco Bocci veste i panni del cardiochirurgo Diego Mancini mentre invece Violante Placido è la moglie Elena e Loretta Goggi è Margherita, la madre di Elena. A proposito dei colleghi la Guaccero ha dichiarato “Nei prossimi mesi sarò ancora sul set della fiction per registrare le nuove puntate. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”.

Le difficoltà della presentatrice

Se da una parte partecipare alla fiction ‘Fino all’ultimo battito’ è stato per la celebre presentatrice Rai molto bello e divertente, tanto da non vedere l’ora di riprendere con la registrazione delle nuove puntate, ecco che allo stesso tempo ha comunque dovuto superare delle difficoltà. A rivelarlo è stata la stessa Bianca Guaccero nel corso dell’intervista concessa a TvMia. Intervista nel corso della quale ha precisato che dividersi tra l’impegno con la trasmissione da lei condotta quotidianamente, ovvero Detto Fatto, e il set della fiction è stato parecchio complicato. “Non è stato facile però ho vissuto quei giorni come una sfida che credo di aver vinto”, con queste parole ha concluso la sua intervista.