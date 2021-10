Luca Argentero e Cristina Marino, lite per strada, lui …

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero lo conosciamo tutti per essere un noto attore italiano, il quale da diversi anni ormai sta insieme ad una nota donna del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Cristina Marino una nota attrice ma anche modella, la quale è convolata a nozze con Luca Argentero dopo la nascita della loro piccola Nina Speranza. Quest’ultima è venuta al mondo il 20 maggio 2020. Il loro amore pare che sia stato molto passionale e sia nato improvvisamente. Potremmo dire che è stato davvero un colpo di fulmine sia per Luca che per Cristina. Eppure sappiamo bene che l’amore non è bello se non è litigarello e proprio nei giorni scorsi i due sono stati avvistati in giro per Milano intenti a litigare in modo piuttosto animato. Ma cosa è accaduto tra i due?

Luca Argentero e Cristina Marino litigano per le vie di Milano

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Luca Argentero e Cristina pare che nei giorni scorsi siano stati avvistati per le vie di Milano intenti a discutere animatamente. A beccare la coppia in quelle circostanze è stato il settimanale Vero. Pare che il noto attore reduce da un grande successo con la serie televisiva Doc nelle tue mani, avesse la mascherina sul viso ed uno sguardo piuttosto teso. Luca aveva in mano anche delle buste, molto probabilmente di qualcosa comprato precedentemente insieme alla moglie. Quest’ultima era invece intenta a spingere il passeggino, dove ovviamente all’interno c’era la piccola Nina.

L’attore cupo in viso, la gestualità della modella non sembra lasciare dubbi

Pare che però i due stessero litigando e questo lo si è intuito dalla gestualità della stessa Cristina. Dalle foto che sono state pubblicate ovviamente sul settimanale Vero, sembra che l’attrice e modella avesse completamente perso la pazienza per un qualcosa accaduto precedentemente, del quale ovviamente però non abbiamo notizia. Soltanto da queste poche immagini è stato possibile capire che comunque la coppia non stesse attraversando un buon momento.

Ma cosa è accaduto tra i due?

Sicuramente si sarà trattato però di una normale discussione familiare e niente di grave. Potrebbe anche essere che Cristina fosse arrabbiata per un qualcosa di estraneo alla coppia e ne stesse semplicemente parlando con il marito. I fan della coppia possono quindi dormire sogni tranquilli visto che Luca e Cristina continuano ad essere molto innamorati l’uno dell’altro e sono ovviamente una bellissima coppia.