Le Iene, Nicola Savino ad Alessia Marcuzzi “Lei lo sa che …”

Lo scorso 5 ottobre è iniziata una nuova stagione del programma tanto amato dai telespettatori di Italia 1 ovvero Le Iene. La nuova edizione però è sostanzialmente differente rispetto a quelle passate in primis perché non c’è Alessia Marcuzzi. La nuova edizione sarà ricca di grandi novità, a cominciare proprio dalla conduzione. Ma di che novità stiamo parlando?

Le Iene, chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi

Come sappiamo, la conduttrice nei mesi scorsi ha annunciato la fine della sua collaborazione con Mediaset una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Per questo motivo anche la redazione de Le Iene è dovuta correre ai ripari. Sostanzialmente però non ci sarà una sola conduttrice che prenderà il suo posto, ma puntata dopo puntata ce ne sarà una diversa, per un totale di 10 conduttrici. Queste affiancheranno Nicola Savino, come al solito confermato il conduttore ufficiale de Le Iene.

Non una conduttrice, ma una diversa puntata dopo puntata

Durante la puntata andata in onda il 5 ottobre, abbiamo visto al fianco di Nicola la bellissima Elodie, ovvero la cantante che abbiamo conosciuto all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Successivamente vedremo Federica Pellegrini ed ancora Elisabetta Canalis Ornella Vanoni, Elena Santarelli e tante altre donne di grande successo dal mondo dello spettacolo. È questa la novità principale di questa edizione 2021 de Le Iene.

Nicola Savino, le belle parole per la sua amica ad inizio puntata

Ad ogni modo, proprio all’inizio della scorsa puntata Nicola Savino ha voluto ricordare Alessia Marcuzzi e dedicarle delle bellissime parole. “Permettete, però, che io mandi un saluto a lei, perché lei lo sa che questa è sempre casa sua, un bacio”. Queste le parole del conduttore, alle quali hanno fatto seguito anche quelle di Elodie la quale ha aggiunto “Il nome lo possiamo dire, no? Un saluto ad Alessia Marcuzzi”. Non è di certo una novità il fatto che Alessia Marcuzzi sia una delle conduttrici più amate della televisione italiana. In tutti questi anni, oltre 25 trascorsi in Mediaset, Alessia è stata alla conduzione di programmi e reality di un certo calibro a cominciare da Colpo di fulmine, a finire al Grande Fratello ,L’isola dei famosi e Temptation Island. Grazie al suo talento e alla sua simpatia, è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori che adesso sembra che la rimpiangono davvero tanto.