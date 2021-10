Il padre di Manuel Bortuzzo al veleno “C’è qualcuno che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo è un ragazzo splendido che, all’interno della casa del Grande fratello vip sta dando un esempio di come si vive la vita nella sua vera essenza, di quanto sia importante non arrendersi mai e di quanta forza di volontà e carattere serva per rimanere a galla quando la vita ti pone davanti delle difficoltà che sembrano insormontabili.

Il padre di Manule Bortuzzo lancia una frecciata ai concorrenti della casa

Il padre di Manule Bortuzzo ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in occasione della quale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Franco Bortuzzo a Fanpage.it ha detto: “Un fisioterapista lo vede due volte a settimana” e poi sulla ex fidanzata del figlio, Federica Pizzi: “È una ragazza d’oro, hanno preso strade diverse”. E, ancora, volendo lanciare qualche frecciatina velenosa: “Le dinamiche interne alla casa lo mettono in difficoltà … alcune presenze femminili sono estenuanti”.

E poi: “Tornare indietro sarebbe meraviglioso, ma non si può … Gli ho insegnato a guardare quello che si ha e non quello che manca, è un concetto di famiglia. Sono davvero felice di averlo”.

E poi sul problema di salute che ha avuto qualche giorno fa all’interno della casa, ha detto: “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.

Manuel Bortuzzo all’interno della casa ha camminato con il tutore e ha emozionato tutti

Manuel Bortuzzo all’interno della casa ha camminato con il tutore e ha emozionato tutti e, a questo proposito, il padre ha detto: “Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.

E poi ha tenuto anche a precisare: “Non era un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa”.