Ballando con le Stelle, “Alessia Marcuzzi non è una …”

A breve inizierà una nuova edizione di Ballando con le stelle che ormai, come tutti sanno, sarà orfana di Raimondo Todaro che ha lasciato la trasmissione dopo 13 anni per provare l’emozione di un programma nuovo e ha scelto quello di Maria De Filippi, Amici che va in onda sulle reti della concorrenza.

Il nome di Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle torna a farsi sentire

E’ dal mese di agosto, da quando Alessia Marcuzzi con un post sui social ha fatto sapere di aver lasciato le reti Mediaset che il suo nome è stato accostato alla trasmissione Rai di Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“.

Poi, di lei nel programma non si è più parlato e ora che manca poco al suo inizio, è tornato prepotentemente a sentirsi il nome della Marcuzzi.

Al momento si sa che del cast farà parte Marcell Jacobs, che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù e ha detto: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte”.

Rossella Erra, componente dell’antigiuria a Ballando rilascia alcune dichiarazioni

Rossella Erra, componente dell’antigiuria a Ballando, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Detto Fatto nello spazio dedicato al gossip curato da Bianca Guaccero insieme a Jonathan Kashanian.

La Erra ha detto della Marcuzzi: “Non è una concorrente ma c’è sempre una possibilità, potrebbe essere la ballerina per una notte: allora speriamo che Milly Carlucci riesca in questa impresa e di vederla a Ballando!”

Alessia Marcuzzi che ha condotto tantissimi programmi come l’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip, Le Iene, pare, che starà un po’ lontana dalla tv dopo 25 anni di presenza quasi fissa.

Pare che alla conduzione di alcuni programmi televisivi abbia detti un secco non come a Scene da un matrimonio che poi è stato proposto e accettato da Anna Tatangelo, e Scherzi a Parte, che è così passato a Enrico Papi.

Qualche giorno fa Nicola Savino che conduce Le Iene e che negli anni scorsi ha condotto la trasmissione insieme alla Marcuzzi con la quale si è trovato sempre molto bene, ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni e ha detto qualche frase un po’ sibillina: “Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”.