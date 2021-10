Ignazio Moser torna sui social e dice “Quello che ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ignatio Moser e Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, formano una coppia bellissima e, dopo un brevissimo stop per una presunta crisi, sono tornati insieme più innamorati che mai e non si lasciano mai se non per motivi di lavoro. Per il resto vivono sempre insieme e appaiono sempre innamoratissimi. Da poco hanno anche adottato un cane, Aspirina che riempie le loro giornate.

Da qualche giorno, però, Ignatio Moser sta facendo un po’ preoccupare i suoi follower dopo averli messi in allarme per dei suoi problemi di salute non meglio spiegati.

Ignatio Moser, sui social, ha spiegato di stare poco bene e per questo di avere deciso di lasciare un po’ i social.

Le parole di Ignatio Moser

Ignatio Moser sui social ha scritto così: «Ascoltate la vostra mente … Vedo troppe persone che non se ne curano (io compreso)», dopo aver spiegato di stare poco bene e aver detto di avere alcuni problemi di salute , ha aggiunto di avere: « … un insieme di fattori fisici e psicologici»

Ignazio Moser aveva detto sui social di aver deciso di lasciare un po’ il mondo del web per «problemi di salute» che gli davano «noia da parecchi giorni».

E poi, ancora aveva aggiunto: «Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati».

Dopo il messaggio di allarme, Ignatio Moser è tornati sui social

Dopo aver detto quelle parole che hanno messo in allarme i suoi follower e dopo qualche giorno di silenzio, il fidanzato della sorella di Belen è tornato sui social e ha scritto così: «Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto a un insieme di fattori fisici e psicologici».

E poi: «Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri».

Ignazio si sta dunque occupando di sè stesso mentre Cecilia è a Parigi per lavoro e sui social ha scritto così: «Muoio d’amore» postando una foto di Ignatio accanto al loro cane, Aspirina.