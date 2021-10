Tale e Quale Show, Carlo Conti mette in grande imbarazzo Matri che sulla compagna Federica Nargi dice …

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre 2021, una nuova puntata di Tale e Quale Show ovvero il celebre programma Rai condotto da Carlo Conti all’interno del quale i partecipanti si divertono ad imitare famosi cantanti. In seguito alla prima esibizione che ha visto protagonista la bellissima Federica Nargi ecco che il presentatore si è fiondato tra il pubblico dove tra i tanti era presente anche il compagno dell’ex velina ovvero Alessandro Matri. A quest’ultimo Conti ha rivolto delle simpatiche domande e la risposta a una di queste ha lasciato tutti un po’ perplessi.

L’esibizione di Federica Nargi a Tale e Quale Show

La puntata di ieri di Tale e Quale Show ha avuto inizio con l’esibizione di Federica Nargi. La bellissima ex velina si è esibita vestita da fatina imitando la sorella di Loretta Goggi ovvero Daniela Goggi con il brano Obabaluba. Un’esibizione molto bella grazie alla quale Federica Nargi è riuscita a catturare l’attenzione dei giudici, del pubblico in studio ma anche del pubblico a casa. Proprio Daniela Goggi è intervenuta alla fine dell’esibizione della Nargi e scherzando si è rivolta alla donna affermando “Lei non è una fata fatuzza è una fata fatona”. Un’espressione questa con la quale l’artista ha voluto mettere in risalto la grande bellezza oltre che il fisico dell’ex velina.

Alessandro Matri presente in studio tra il pubblico

Tra il pubblico presente in studio vi era anche un ospite speciale per la Nargi ovvero il compagno Alessandro Matri.Carlo Conti non si è lasciato quindi scappare l’occasione per rivolgere al calciatore delle simpatiche domande. La prima è stata “Ho preso una persona a caso, cosa ne pensa di questa performance?”. E a questa domanda il calciatore ha risposto “Benissimo“. Carlo Conti ha poi continuato chiedendo“Come si chiama lei? Ha giocato a calcio?” ma è stata la risposta ad una successiva domanda che ha spiazzato un po’ tutti.

La risposta di Alessandro Matri

Carlo Conti ha chiesto al compagno della Nargi “Conosce la signorina che si è esibita?”.E a questa domanda AlessandroMatri ha risposto “Purtroppo sì”.Questa risposta ha un po’ spiazzato tutti ma in realtà nel pronunciare queste parole Matri non ha mai perso il sorriso, segno che comunque non vi era alcuna cattiva intenzione. Matri e la Nargi, genitori di due splendide bambine di nome Beatrice e Sofia, sono infatti molto innamorati e affiatati. E molto presto potrebbero anche arrivare le nozze.