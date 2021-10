Gf Vip, Maria Teresa Ruta una furia contro Amedeo Goria “Sono venuta per puntualizzare due cose …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e non sono mancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata infatti, è entrata in casa una ex gieffina che ha preso pare proprio alla scorsa edizione del reality, arrivando anche in fondo al programma. Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta la quale pare che sia entrata per avere un confronto con l’ex marito Amedeo Goria che tra l’altro era in nomination e rischiava di uscire dalla casa. Ma cosa è accaduto tra i due? Cosa ha dichiarato Maria Teresa e qual è stata la reazione di Amedeo?

Grande fratello 6, Amedeo Goria in nomination riceve una visita inaspettata

Maria Teresa Ruta entra in casa e fa una sorpresa all’ex marito

Grande stupore iniziale da parte del noto giornalista sportivo, il quale di certo non si aspettava di vedere la sua ex moglie li per lui. Dopo i saluti iniziali, poi Maria Teresa avrebbe tolto qualche sassolino dalle scarpe. «Sono venuta per puntualizzare due cose. Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perchè Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti “hai visto cos’ha fatto il tuo ex marito”. Questo nello specifico quanto detto dall’ex gieffina.

La replica di Amedeo Goria

Poi Maria Teresa avrebbe aggiunto “Se sei diventato ex un motivo ci sarà. I nostri figli sono straordinari, quando parli ricorda il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te soprattutto se i ragazzi non le sanno”. Questo ancora quanto aggiunto dall’ex gieffina che di certo non ha gradito le dichiarazioni rilasciate da Amedeo in settimana. A quel punto, Amedeo non ha potuto far altro che ascoltare e rispondere, seppur a modo suo. “Ti amo sempre anche se a modo mio. Sono felice che tu stia con Roberto e dell’amore dei miei figli. Ci frequentiamo di meno perchè lei ha la sua vita io ho altre storie, forse troppe. Ho riconosciuto i miei peccati”. Queste le parole di Amedeo, che tra l’altro si è salvato dalla nomination e continua ad essere ufficialmente un concorrente dell’edizione numero 6 del Grande fratello.