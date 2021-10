Amici 2021, Rudy Zerbi resta senza parole e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da un cantante che attualmente è in gara ad Amici 21. Stiamo parlando di Luigi Strangis il quale pare che durante una chiacchierata con Luca Zerbi abbia confessato un qualcosa di molto intimo e privato, che ha lasciato tutti senza parole. Il giovane cantante avrebbe quindi confessato al professore di canto di essere malato. Sicuramente tutti noi siamo abituati a vedere il giovane cantante piuttosto sorridente, sempre pronto a far emozionare e divertire il suo pubblico. I suoi occhiali da sole bianchi sono già diventati un simbolo ed una delle caratteristiche distintive del giovane cantante che è riuscito nel giro di poco tempo a catturare l’amore e l’attenzione di tanti fan. Purtroppo però dietro questa grande simpatia e dietro i suoi grandi sorrisi, Luigi nasconde tanta tristezza e amarezza. Ma cosa ha confessato nello specifico il giovane cantante parlando con Rudy Zerbi?

Amici 21, Rudy Zerbi rimprovera Luigi Strangis

Sembra proprio che nei giorni scorsi, sia stato proprio il professore di canto a chiedere un confronto con il suo alunno per discutere circa un provvedimento disciplinare di cui il giovane cantante è stato oggetto. Sicuramente Rudy non si aspettava che quella discussione diventasse così tanto importante, ma ad un certo punto Luigi si sarebbe esposto e avrebbe confessato al suo professore un qualcosa di molto intimo.

La confessione inaspettata del cantante sul perché del suo atteggiamento

Tutto è iniziato quando Rudy ha mandato a chiamare quindi l’ alunno per rimproverarlo per il fatto che fosse sempre in ritardo alle lezioni e che in generale avesse comunque dei comportamenti ritenuti poco seri. «Hai sempre un atteggiamento come se ti facessi una risatina su tutto». Queste le parole dichiarate da Rudy a cui hanno fatto seguito poi quelle del giovane cantante che ha deciso di confessare la sua malattia che purtroppo condiziona gran parte della sua vita.

“Ho il diabete”, la confessione di Luigi

«Per il problema che ho evito sempre lo stress quindi prendo in questo modo le cose». Queste le parole di Luigi che non sono apparse sicuramente come una giustificazione, visto che nel momento in cui Zerbi ha chiesto spiegazioni ed ha cercato di approfondire Luigi ha confessato di avere il diabete. «Ho il diabete e lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare». Questa la confezione del cantante di Amici 21 che inevitabilmente ha lasciato lo stesso Rudy senza parole ed ha anche colpito tanto i telespettatori che si sono riversati sui social network per commentare l’accaduto.