Star in the star, Pucci “Quando, quando, quando …”, cala il gelo in studio

Star in the star è uno dei programmi più discussi di questa nuova stagione televisiva. E proprio a causa delle polemiche e degli ascolti deludenti per la trasmissione condotta da Ilary Blasi sembrerebbe essere prevista una chiusura anticipata rispetto a quelli che erano i tempi programmati inizialmente. Proprio nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda il pubblico ha potuto assistere ad una clamorosa gaffe su Pino Daniele fatta da uno dei giudici ovvero Andrea Pucci. Quanto accaduto ha subito scosso il pubblico in studio ma non solo, sulla questione sono intervenuti anche gli altri giudici ovvero Claudio Amendola e Marcella Bella.

La gaffe di Andrea Pucci su Pino Daniele

Andrea Pucci, amatissimo comico diventato particolarmente noto al pubblico in seguito alla partecipazione a Zelig, è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata di Star in the star ovvero il nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. Pucci, presente nella trasmissione in veste di giudice, in seguito all’esibizione della maschera di Pino Daniele ha espresso il suo parere e allo stesso tempo ha fatto una gaffe che ha subito scosso il pubblico. Nello specifico la maschera del noto cantautore napoletano si è esibita sulle note del brano’ Quando’ ovvero uno dei brani più famosi ed amati di Pino Daniele. Quando la performance è terminata ecco che Pucci ha preso parola ma nell’esprimere il suo pensiero ha fatto parecchia confusione. E di preciso ha confuso il brano di Pino Daniele con quello di Tony Renis ovvero ‘Quando, quando, quando’.

Le parole del giudice

“Io non sono mai stato convinto di Pino, i ‘Quando quando quando’ sono proprio lontani da come li faceva Daniele”, queste le parole con cui Andrea Pucci ha commentato l’esibizione facendo riferimento all’artista che si è impegnato nell’imitare il cantautore napoletano. In seguito a queste parole il pubblico in studio ha iniziato a farsi sentire e un altro dei giudici, ovvero Claudio Amendola, ha deciso di intervenire facendo notare al collega la confusione appena fatta e affermando “I quando so due, perché se so tre è un’altra canzone. Dai, Tony Renis, ‘Quando, quando quando’, è famosissima”. Parole alle quali Pucci ha risposto “Io comunque do 3 punti su 5 alla maschera di Pino”.

L’intervento di Marcella Bella

Anche Marcella Bella è intervenuta rivolgendo delle critiche all’esibizione della maschera di Pino Daniele e sottolineando che rispetto alle scorse puntate ha notato meno magia. Le sue parole non sono piaciute al pubblico e nemmeno a Pucci che si è chiesto come mai a lei nessuno dica nulla. “Il punto è che io do una motivazione a quel che dico”, ha replicato Marcella Bella.