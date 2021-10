Massimiliano Rosolino, durissimo con Federica Pellegrini “O la ami o la odi, io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimiliano Rosolino ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale si è molto raccontato.

Rosolino ha parlato di sé, della sua carriera e poi c’è stato spazio per parlare anche di Federica Pellegrini nei confronti della quale, però, non ha avuto parole bellissime o, comunque è stato molto critico. Vediamo cosa ha detto.

Massimiliano Rosolino parla della sua vita sentimentale

Massimiliano Rosolino, prima di incontrare la moglie Natalia Titova conosciuta nella trasmissione Ballando con le stelle, ha avuto una vita sentimentale molto attiva. I due si sono innamorati e hanno messo al mondo due splendide bambine.

Massimiliano Rosolino, nel corso dell’intervista,ha risposto alla domanda se si sente uno sciupafemmine e lui ha risposto: «Non sono stato un palo della luce, ma questa è un’etichetta esagerata che mi hanno appioppato».

E poi: « … Non sono uno da “notte da leone”: leone preferisco esserlo almeno per un mese».

Massimiliano Rosolino parla di Federica Pellegrini

Massimiliano Rosolino alla domanda diretta: “È vero che ha avuto un flirt anche con Federica Pellegrini?” ha risposto: «Noooooo, è una leggenda metropolitana».

E poi ha raccontato: «Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già “principessa”, nonostante non avesse vinto ancora nulla».

Nel 2013 Rosolino disse che la Pellegrini era una maleducata e lui ha spiegato: «Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità».

E poi sempre parlando di lei ha detto: «Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica».

E, ancora: «Federica non ha bisogno di mettersi nuda per richiamare attenzione… Comunque, meglio lei che una tik-toker. Genera un “effetto dolby”: a parità di prestazione batte per ritorni un Paltrinieri che ha già vinto più di me e di lei e che in Giappone s’è preso due medaglie dopo la mononucleosi».

E alla domanda: “Ce la vede come moglie e mamma?” Rosolino ha risposto: «Sì e le auguro ogni bene. Tuttavia non sono sicuro che abbia smesso. Intanto gareggerà a novembre, poi arriveranno gli Europei in casa e una medaglia la prenderebbe ancora: attendo sviluppi…».