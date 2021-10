Belen Rodriguez, le chiedono se è triste, la sua risposta è al veleno …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez in questi ultimi mesi è diventata mamma per la seconda volta dopo la nascita della piccola Luna Marì. Una vera e propria rivoluzione nella vita della showgirl che dopo la fine della storia con Stefano De Martino sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di Antonino Spinalbese. I due sono molto innamorati e sono diventati anche i genitori di una bellissima bambina che Belen non perde occasione di mostrare sui social network. Ad ogni modo, essendo particolarmente esposta sui social, Belen oltre a ricevere tanti complimenti in alcune occasioni, riceve anche diverse critiche. Pare che nelle scorse ore la nota showgirl Argentina abbia pubblicato una foto. In molti però oltre a notare il suo outfit, sembra abbiano intravisto un velo di tristezza sul suo volto. Belen ha voluto però replicare, così come è solita fare anche in altre occasioni.

Belen Rodriguez, sui social pubblica una foto e viene criticata

Come già abbiamo avuto modo di vedere, in queste ultime ore Belen Rodriguez sembra sia scesa in campo per rispondere ad alcuni follower che l’hanno criticata. Nello specifico, pare che la showgirl avesse pubblicato una fotografia in cui la stessa è stata immortalata per strada, mostrando tra l’altro un look piuttosto semplice, ovvero dei jeans larghi di colore scuro, una giacca di colore nera in pelle, un top ed una borsa di Louis Vuitton. La cosa che però non è passata inosservata ai suoi follower è stato il fatto che Belen sia apparsa particolarmente giù di morale.

“Che tristezza”, scrive un utente social

“Che tristezza“, questo uno dei commenti lasciati da un utente social. In realtà, Belen non avrebbe proprio motivo di essere triste, visto il momento piuttosto felice che sta trascorrendo, dopo la nascita della sua bambina. La showgirl, infatti, pare che abbia voluto rispondere a queste critiche dicendo “Tu leggi tristezza in questi scatti? Fatti una domanda. Un semplice consiglio…”.

La replica della showgirl non lascia alcun dubbio

In realtà pare che siano stati in tanti a notare questo velo di tristezza sul volto della showgirl. Un altro utente, avrebbe infatti scritto “Belen… sempre seriosa? Che succede?“. Insomma, sembra proprio che in molti abbiano notato questa tristezza, ma Belen in realtà non è affatto triste, visto che tutto procede per il meglio nella sua vita sia da un punto di vista professionale che sentimentale.