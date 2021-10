Ballando con le stelle, Milly Carlucci senza mezzi termini su Morgan “Molti hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Le novità sembrano essere davvero tante per questa nuova edizione che di fatto inizierà il prossimo sabato 16 ottobre 2021. C’è grande attesa quindi per il ritorno di Milly Carlucci e del suo programma del sabato sera tanto amato.

Ballando con le stelle, torna il programma tanto amato del sabato sera

In questi mesi ed ancora di più nei giorni scorsi, si è parlato dei concorrenti che prenderanno parte a questa nuova edizione del programma tanto amato del sabato sera. Uno dei nomi che sicuramente non passa inosservato è quello di Morgan. Quest’ultimo è stato uno dei primi concorrenti ad essere annunciato nei mesi scorsi ed anche uno dei primi nomi ad essere ufficializzati. Conoscendo però Morgan e la sua testa calda in molti si sono chiesti quanto possa durare all’interno del programma.

Le parole di elogio di Milly Carlucci per il cantante

Non è di certo una novità il fatto che Morgan quando prende parte ad un programma televisivo tende prima o poi a litigare con qualcuno e ad andarsene sbattendo anche la porta. Proprio nel corso dell’ultima puntata di Domenica in, dove si è tanto parlato di Ballando con le stelle, la conduttrice Mara Venier si è collegata con Marco Castoldi, in arte Morgan. “La nostra è una storia d’amore che viene da lontano ogni anno ci siamo parlati e una volta ha partecipato al programma come ospite speciale”. Questo quanto dichiarato ancora dalla conduttrice, la quale ha voluto esprimere delle parole molto importanti per Morgan.

Le parole di Morgan “Non è stato difficile convincermi…”

“Non è stato difficile convincermi, mi piace tanto ballare e mi diverto. Poi ho sempre ammirato come Milly crei un clima così caloroso nel programma, è un modello da imitare e una professionista”. Queste invece le parole di Morgan alle quali hanno fatto seguito ancora le parole della conduttrice “Molti hanno dei pregiudizi su di lui, ma io devo fargli i complimenti. Vi farà vedere di cosa è in grado in pista”. Non resta che attendere quindi l’inizio del programma tanto amato del sabato sera di Rai 1.