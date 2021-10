Claudia Gerini senza mezzi termini: “Io non sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Gerini è una bravissima attrice romana che ha girato diversi film con Carlo Verdone del quale è molta amica e, dopo aver vissuto diverse storie d’amore, ora si dichiara single con un forte desiderio di maternità che vorrebbe appagare adottando un bambino.

Claudia Gerini ha raccontato cosa le è accaduto con il paparazzo Sorge

Claudia Gerini harilasciato una lunga intervista al Corriere della sera in occasione della quale ha raccontato cosa le è accaduto alcuni anni fa.

La vicenda, che è abbastanza nota, riguarda una lite molto accesa con il fotografo dei vip.

Accade nel 2017 ed è sfociata in una diatriba che ha richiesto l’intervento del Tribunale.

Claudia che nel 2017 aveva iniziato una storia d’amore con Andrea Presti, venne inseguita dal fotografo Maurizio Sorge che, li seguì tanto da prendere una stanza nello stesso albergo in cui alloggiavano i due per poterli inseguire e fotografare di più.

Una mattina, però, mentre Claudia e il compagno stavano facendo jogging, appena la Gerini si è accorta dell’ennesima fotografia scattata, ha reagito molto male ed è stata proprio Claudia a raccontare al giornalista del Corriere della sera cosa è accaduto: “Dopo un’ora e mezza, gli dico con gentilezza: ci hai fotografato abbastanza, ora basta, no? Ma manco ci risponde. Dopo un po’ glielo ridico, lui finge di andarsene ma continua a seguirci. E straparlava, come se noi attori fossimo scimmiette al servizio di chi ci fotografa. L’ho preso a brutte parole. Non minacce, solo parolacce”.

Poi, quando si è resa conto che Sorge aveva un altro telefono e aveva ripreso tutto, lei glielo ha strappato dalle mani, ha cancellato tutte le foto e ha lanciato il telefono nella macchina del paparazzo.

Invece, la versione di Sorge è che la Gerini gli avrebbe sottratto il telefono ma Claudia ha commentato così “Non è vero”.

Claudia Gerini ha usato parole molto forti: “Quell’uomo ha tirato fuori il peggio di me, ha voluto creare un mostro, ma quella non sono io”.

Claudia Gerini “Vorrei altri figli”

Claudia Gerini ha rilasciato un’intervista al settimanale F e ha raccontato:“Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido”.

E poi: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco”.