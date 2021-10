Adriana Volpe, una collega dice di lei: “Per Signorini la Volpe è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip, in questa edizione, sta catturando l’attenzione del pubblico certamente per i concorrenti che popolano la casa ma anche per i rapporti tesissimi tra le due opinioniste che non perdono occasione per dirsene di tutti i colori.

Che il rapporto tra le due non dovesse essere buono e che non sarebbero mai diventate amiche, lo si era capito fin da prima che iniziasse il programma perchè durante le fasi di preparazione, quando si sono incontrate sul set fotografico già erano scattate le prime scintille e non si presagiva nulla di buono. Se da una parte c’è sempre stata Adriana Volpe che ha fatto di tutto per diventare amica della Bruganelli anche raccontandole aneddoti delicati e dolorosi della sua vita, dall’altra la Bruganelli è apparsa fin da subito, completamente disinteressata ad avere un rapporto amicale con la sua collega.

Una collega di Adriana Volpe dice che la Volpe per Signorini è una “manna dal cielo”.

Giulia Salemi, che conosce molto bene le dinamiche della trasmissione per essere stata la scorsa edizione concorrente / inquilina all’interno della casa del Grande fratello vip, è la fidanzata di uno dei concorrenti dell’edizione di quest’anno di Tale e quale show, Pierpaolo Petrelli.

Giulia Salemi ha espresso la sua opinione sulla situazione che si é venuta a creare tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste che hanno preso il posto di Antonella Elia e di Pupo e ha commentato così dando la sua opinione: “ Nella casa sono emerse poche dinamiche forti e quindi quello che accade tra le opinioniste è una manna dal cielo per Alfonso Signorini. Non sono cinica ma ci sto lavorando e se devo scegliere sto dalla parte di Adriana Volpe”.

Massimo Giletti dice la sua sulle liti continue tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Anche Massimo Giletti ha voluto esprimere la sua opinione sugli scontri tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e ha detto: “Adriana Volpe in passato ha sofferto e si è dispiaciuta ma è una donna intelligente e non deve avere paura di parlare del passato e riaprire vecchie ferite. Per lei sarà terapeutico, è una bella seduta”.

E poi a esprimere un’opinione anche Fernanda Lessa che è stata concorrente del Grande fratello vip nell’edizione in cui inquilina era anche Adriana Volpe e ha detto: “Io sto con Adriana Volpe e le do ragione a prescindere”.