Domenica In, i giurati di “Ballando” al veleno contro Al Bano, interviene Milly Carlucci, momenti di grande imbarazzo

“Ballando con le Stelle” sta per cominciare e Milly Carlucci è prontissima a d affrontare questa nuova edizione anche se ha qualche amarezza dovuta all’abbandono, con modalità poco gradevoli stando a quanto raccontato dalla stessa Carlucci, da parte di Raimondo Todaro.

Il ballerino storico di Ballando, infatti, è passato alla concorrenza, sulle reti Mediaset da Maria De Filippi ad Amici.

Milly Carlucci, dopo i primi momenti di dispiacere esternati anche sui social, ha deciso di non voler più parlare di lui spiegando che per lei non ha senso, se deve accendere un faro su Ballando, farlo parlando di chi ha scelto di non esserci più.

I giurati di Ballando vanno a Domenica In e attaccano Albano, interviene Milly Carlucci

Ieri a “Domenica In” condotta da Mara Venier sono andati ospiti i giurati di Ballando con le stelle.

I giurati, che sono prontissimi insieme a Milly Carlucci ad affrontare una nuova edizione di Ballando, sono sempre gli stessi: Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e, nella sua qualità di presidente di giuria Carolyn Smith.

Milly Carlucci, ospite dalla Venier insieme ai giurati, ha detto a Zia Mara: “Ci hanno chiesto molte volte di cambiare i giurati, e noi… non l’abbiamo fatto!”.

Poi in collegamento con Domenica In c’era anche Al Bano Carrisi che quest’anno vestirà i panni del concorrente dopo che in un’edizione era andato come ballerino per una notte insieme a Romina Power.

Albano ha spiegato di avere sempre rifiutato il ruolo di concorrente nonostante Milly Carlucci, negli anni, glielo abbia chiesto tantissime volte e, a questo proposito, ha detto: “Non sono un ballerino, per questo ho sempre rifiutato” e i giurati Fabio Canino e Guillermo Mariotto gli hanno risposto al veleno, prendendolo in giro, così: “Ce ne siamo accorti … Quando tu e Romina siete stati ospiti per una notte, ballava più lei che te“.

La risposta di Milly Carlucci mette tutti a tacere e smorza le tensioni

A quel punto è voluta intervenire la Carlucci che ha preso la parola e ha subito buttato acqua sul fuoco, come è nel suo stile di conduttrice che non ama le polemiche ma, piuttosto, un clima sempre disteso e sereno, dicendo: “Ognuno contribuisce nella maniera in cui riesce, l’importante è riempire la pista”.

Milly Carlucci, infatti, è al settimo cielo per essere riuscita a convincere Albano a partecipare.