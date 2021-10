Giancarlo Magalli a Citofonare Rai2 non vuole parlare di Adriana Volpe e a Simona Ventura risponde “lasciamo stare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli è andato ospite a Citofonare Rai2, la nuova trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego che va in onda la domenica mattina. In questi giorni, a tenere banco nelle varie trasmissioni televisive come Verissimo, sui social e sui vari siti di informazione, è la fotografia che Sonia Bruganelli ha fatto insieme a Giancarlo Magalli, un sabato sera a cena in un ristorante e poi ha postato sui social. Questa fotografia ha scatenato le ire di Adriana Volpe che ritiene che la Bruganelli abbia fatto una fotografia insieme a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe, proprio per fare un dispetto a lei. Da qui è scaturita una lite in diretta in puntata al Grande fratello vip e le due opinioniste, appunto Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno litigato senza esclusione di colpi.

Giancarlo Magalli non vuole parlare di Adriana Volpe e risponde a Simona Ventura provando a driblare

Ieri, domenica 10 ottobre, nella trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego è andato ospite Giancarlo Magalli che ha rallegrato molto la puntata.

Simona Ventura, chiacchierando con Magalli, gli ha lanciato una frecciatina proprio sulla Volpe e gli ha chiesto così: “Io ho lavorato con te ed ho sempre lavorato divinamente bene. Tu in amore sei una vecchia volpe come in televisione?”.

Giancarlo Magalli, che non ha avuto alcuno dubbio che la battuta mirasse proprio ai suoi rapporti tesissimi con Adriana Volpe e le ha risposto, simpaticamente, così: “Cambiamo animale, lasciamolo alle pelliccerie”.

Le dichiarazioni di Giancarlo Magalli sulla foto che ha fatto insieme a Sonia Bruganelli

Dopo la discussione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, Giancarlo Magalli è andato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e in qualche modo ha sbugiardato la versione di Sonia Bruganelli. Infatti, la moglie di Paolo Bonolis aveva detto che non c’era alcun intento provocatorio dietro quella foto e che la sua vita la vive a prescindere dalle reazioni di Adriana Volpe mentre, Giancarlo Magalli ha dichiarato così a Silvia Toffanin: “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo. L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente. Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.