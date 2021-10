Francesco Oppini senza mezzi termini su Tommaso Zorzi e su Alex Belli dice “E’ troppo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Oppini lo conosciamo tutti per essere un noto giornalista sportivo e personaggio televisivo, oltre che il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. Sembra proprio che nelle scorse ore l’ex gieffino sia stato intervistato a Radio Radio, durante la trasmissione intitolata Non succederà più condotta da Giada di Miceli. Nel corso di questa intervista, il noto opinionista si sarebbe lasciato andare ad alcune rivelazioni molto importanti. Avrebbe parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi, ed anche di alcuni concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello vip. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Francesco Oppini, l’ex gieffino torna a parlare del suo rapporto con Tommaso Zorzi

Ebbene si, nelle scorse settimane si è tanto parlato di una possibile lite avvenuta tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due avevano parecchio legato nella casa più spiata d’Italia, quando entrambi erano concorrenti. Poi secondo alcune indiscrezioni sarebbe accaduto un qualcosa che ha portato i due a prendere due strade diverse. Non si sa effettivamente che cosa sia accaduto tra il noto influencer ed il telecronista sportivo. Nel corso dell’intervista, pare che sia stato proprio lui, Francesco a fare delle rivelazioni piuttosto importanti, anche se sostanzialmente non è sceso nei dettagli.

La confessione del figlio di Alba Parietti

“Le chiacchiere sono sempre in circolo. Io credo che i rapporti quando sono veri si recuperano sempre”. Queste le parole di Francesco, facendo riferimento proprio alla sua situazione con Tommaso. “No non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando sono veri si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, le mie cose personali le preferisco tenere per me. Ci sono chiacchiere inventate nel web e nel bene e nel male si riporta quello che si vuole. Io non voglio mettere bocca su queste cose perché vado oltre e porto sempre rispetto alle persone a cui ho voluto bene nella mia vita”. Questo ancora quanto aggiunto dal figlio di Alba Parietti che in qualche modo ha confermato che effettivamente qualcosa è accaduto con Tommaso.

Le critiche ad Alex Belli e Soleil Sorge

Poi ad un certo punto nel corso dell’intervista, l‘influencer avrebbe parlato di alcuni concorrenti del Grande fratello vip 6. Ovviamente pare che tra i suoi preferiti ci sia Manuel Bortuzzo, ma anche Aldo Montano. Poi Oppini tuona su Alex Belli e su Soleil Sorge. “Alex Belli lo vedo esattamente uguale alle fiction che ha sempre fatto; è molto furbo. Troppo perfetto. Quando uno è troppo perfetto c’è qualcosa che non torna”, ha dichiarato Francesco su Alex. Parlando di Soleil invece, il telecronista avrebbe detto che non le è piaciuta in alcune situazioni e che spesso ha un modo di fare altezzoso.