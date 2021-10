Selvaggia Lucarelli lancia una bomba: “Ho lasciato il Fatto Quotidiano perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha voluto dare la notizia che nessuno si aspettava: la giornalista dalla penna affilata ha lasciato, dopo tanti anni di collaborazione II fatto quotidiano e ha voluto anche spiegare ai suoi follower il motivo di questa scelta.

Selvaggia Lucarelli spiega perché ha lasciato il Fatto quotidiano

E’ da un po’ di tempo che Dagospia aveva rivelato l’addio di Selvaggia Lucarelli a Il Fatto quotidiano ma lei non aveva commentato in alcun modo la notizia, né confermandola né smentendola.

Quando è venuta fuori la notizia si è parlato di screzi tra la Lucarelli e la direzione del giornale ma Selvaggia ora ha smentito questa versione e sui social e, in particolare su Twitter, ha scritto: “Non sono più una giornalista del Fatto” e poi ha anche spiegato i motivi di questa separazione: “Non sono più una giornalista del Fatto. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale”.

E poi continua così: “Ma anche Maddalena Olive e i tanti colleghi talentuosi, nessuno escluso. È stato bello e siccome i grazie vanno sempre detti a voce alta, ecco, lo dico a voce alta: avrete sempre la mia gratitudine“.

E, infine, ha concluso: “Se voi che mi state leggendo non vi fidate e credete ad un’altra matrice dell’addio, naturalmente potete richiedere le 100.000 righe di mio stampato al Fatto“.

Selvaggia Lucarelli attacca massimo Giletti su Luca Morisi

Selvaggia Lucarelli ha attaccato Massimo Giletti su Luca Morisi e ha scritto così; “voglio dire, era a andato a Mezzojuso per le sorelle Napoli, ti pare che un giornalista d’assalto come lui, ‘un eretico’, ignori la notizia della settimana”.

E, ancora: “… l’eretico, apre la puntata negli studi romani insieme alla vice-questore anti-Green pass Nunzia Alessandra Schilirò detta Nandra la quale con un inquietante look da chiromante LunaNera era lì ad aiutarlo nella sua instancabile missione di ricercatore della verità. ‘La cura al plasma funziona’”.

E poi la Lucarelli ha anche aggiunto: “resta solo da comprendere come mai il conduttore sempre così immerso nell’attualità, affamato di verità, ha la fortuna di debuttare nei giorni in cui è scoppiato il caso Morisi e gli preferisca il dentista che cura i malati Covid col vermifugo per i cavalli, per giunta l’unica sostanza non trovata nella casa di Morisi. Bizzarro che il giornalista schiena dritta abbia avuto una così improvvisa carenza di spina dorsale“.

E, la Lucarelli ha anche aggiunto: “nessuna domanda, mercoledì sera, sul caso Morisi. Ed è parecchio strano perché quelle cosette sobrie che piacciono tanto all’eretico c’erano tutte, in questa vicenda: lo scandalo sessuale, la droga, i festini, per esempio. Le cosette di cui ha parlato per mesi scavando senza pietà nella vita di Alberto Genovese o del figlio di Grillo per esempio, senza risparmiarci valzer di testimoni e dettagli scabrosi. Su Morisi, Massimo Giletti, colui che si autodefiniva “zio di Mirta” (la figlia di Salvini), in un’epica, audace puntata di Non è l’arena in cui le dava anche la buonanotte in diretta, ha fatto calare uno strano silenzio“.