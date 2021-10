Amici, Maria De Filippi mai vista così: “Meglio se resti a casa e vai a fare un altro mestiere”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi è la regina incontrastata delle reti Mediaset. Tutti amano il suo stile asciutto ma vero. La De Filippi è in grado di essere molto fredda ma, nello stesso tempo, accogliente e generosa. In ogni caso è una grande professionista e questa qualità le è riconosciuta, indistintamente, da tutti, Mediaset e reti concorrenti. E’ difficile sentirla alzare la voce e perdere la pazienza ma quando viene superata quella soglia che per lei è inaccettabile, è in grado di essere molto severa. E così è successo qualche giorno fa. Vediamo i dettagli.

Inder e Flaza commettono delle infrazioni

Lunedì 11 ottobre è andata in onda un’altra puntata di Amici e Maria De Filippi non è stata affatto dolce con i suoi ragazzi.

Questo perché due ragazzi avevano commesso delle infrazioni tanto che avevano perso, momentaneamente le maglie che erano state loro sospese: erano arrivati tardi a lezione e avevano usato i telefonini negli orari in cui non era consentito.

I due che più di tutti hanno sbagliato sono stati Inder e Flaza. E se Inder ha ammesso di aver sbagliato e si è reso conto dei suoi errori, Flaza non solo non ha pensato di aver commesso nulla di sbagliato ma si è anche lamentata.

Maria De Filippi fuori di sé: “Meglio se resti a casa e vai a fare un altro mestiere”

Maria De Filippi, che di solito è molto materna e pronta a comprendere anche degli atteggiamenti un po’ sopra le righe dei ragazzi, questa volta ha avuto il polso di ferro e le ha chiesto perchè avesse gli occhiali da sole durante la lezione.

Quando la ragazza le ha risposto che aveva le occhiaie e non voleva che nessuno le vedesse, la De Filippi ha perso la pazienza e l’ha rimproverata aspramente dicendole: “Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera“.

E poi ha continuato: “Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene. Quando io sono qua corrispondono ore e ore in cui io non sono qua davanti a tutti ma lavoro come se fossi qua. Se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo, anche se ha un gran talento se non è coltivato, migliorato e reso unico”.