Oggi è un altro giorno, Massimiliano Rosolino senza freni torna a parlare della Pellegrino: “Ho provato a … “

Qualche giorno fa Massimiliano Rosolino aveva rilasciato un’intervista in occasione della quale aveva fatto alcune esternazioni alla volta di Federica Pellegrino che, alla diretta interessata, avevano dato parecchio fastidio tanto che lei gli aveva risposto sui social.

Rosolino l’aveva certo elogiata ma aveva anche detto che è era stata messa su un piedistallo.

Lei sui social gli aveva risposto a tono e ieri lui, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è tornato a parlare della Pellegrino. Vediamo cosa è accaduto.

Massimiliano Rosolino dice della Pellegrino “E’ su un piedistallo” e lei gli risponde sui social

Massimiliano Rosolino, in occasione di un’intervista rilasciata ad un settimanale si è espresso così su Federica Pellegrini: “Fede è sempre sul piedistallo”.

E lei sui social e, in particolare su Instagram gli aveva risposto: “Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il c…”.

E poi, su un altro passaggio di Rosolino in cui aveva detto del doping: “Ci sono dei progressi, ma quanti vengono ancora pizzicati? Non ci si deve dopare perché si rischia un controllo, ma perché non va fatto in ogni caso” la Pellegrini aveva commentato: “Eh eh eh, se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte”.

Massimiliano Rosolino “Ho provato a chiamarla ma non mi risponde”

Ieri Massimiliano Rosolino è andato ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha parlato, ancora una volta, di Federica Pellegrino dopo il botta e risposta dei giorni scorsi.

Alla Bortone che gli ha contestato di aver detto una frase poco carina e cioè che la Pellegrino si sente su un piedistallo, Rosolino ha risposto: “Ho detto messa, è diverso. Quando una è così forte non ha bisogno di essere ancora più esaltata. Soprattutto uno sportivo ha il piacere di conquistarsi tutto”.

E poi ha anche aggiunto: “La morale di tutto? Secondo me è giusto confrontarsi ed è meglio una piccola osservazione da un amico che ti conosce da vent’anni piuttosto che mille persone che ti dicono sempre sì sì hai ragione”.

E quando Serena Bortone ha invitato Rosolino a chiarirsi con la Pellegrino e a fare pace lui le ha risposto: “Ho provato due volte a chiamarla, non ha risposto”.

Certamente i due sportivi troveranno il modo per fare pace e per chiarirsi.