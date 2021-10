Amici 2021, Raimondo Todaro al veleno contro Rudy Zerbi ammaliato da Francesca Tocca “Ho notato che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel pomeriggio di ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici 21, in via del tutto eccezionale, visto che era già saltato l’appuntamento della scorsa domenica. Ad un certo punto della puntata, sembra sia accaduto un qualcosa tra Rudy e Raimondo. Ma di cosa si tratta?

Amici 2021, provvedimenti disciplinari per alcuni alunni

Nel corso dei vari daytime andati in onda la scorsa settimana, abbiamo visto come all’interno della scuola ci siano stati dei provvedimenti disciplinari presi per alcuni alunni della scuola. A quanto pare, questi provvedimenti sono stati necessari per via delle condizioni igieniche in cui sono state ritrovate Le Casette. Questi provvedimenti disciplinari hanno riguardato nello specifico alcuni alunni ed a finire direttamente in Sfida sono stati Cristian e Mattia, ovvero i ballerini di Raimondo Todaro. Ad ogni modo, sono finiti in Sfida anche due cantanti di Rudy Zerbi, Luigi e LDA.

In sfida due ballerini e due cantanti

Di conseguenza, la puntata andata in onda ieri lunedì 11 ottobre 2021 è iniziata proprio con questa sfida, ovvero quella tra Mattia e Claudia. I professori di ballo sono stati chiamati a votare. Il primo alunno ad esibirsi è stato Mattia il quale ha portato in pista un ballo, ovvero un passo a due insieme a Francesca Tocca. Quest’ultima come tutti sappiamo oltre ad essere una ballerina professionista della scuola di amici è l’ex moglie di Raimondo Todaro, da quest’anno nuovo professore di ballo della scuola. Così come è accaduto in altre circostanze, anche ieri Rudy Zerbi durante l’esibizione pare che si sia particolarmente fermato a fissare la ballerina e la reazione del collega non è passata inosservata.

Rudy estasiato da Francesca Tocca, esilarante la reazione di Todaro

Maria pare che abbia notato questo particolare interesse di Rudy Zerbi ed alla fine dell’esibizione pare lo abbia sottolineato. Pare che da una parte ci fosse Raimondo che era particolarmente attento all’esibizione e dall’altra invece Rudy pare fosse piuttosto colpito da Francesca. Ovviamente questa scena ha fatto tanta divertire i presenti studio ed anche i telespettatori a casa. Ad un certo punto però, nonostante comunque avesse sorriso, Todaro rivolgendosi a Zerbi avrebbe detto “Ho notato, però, che quando ero a casa e guardavo, Rudy alla fine alzava sempre il cartello con scritto ‘Sto volando’. Questa volta, non so se perché ci sono io, non l’ha fatto”. Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta di Rudy Zerbi, il quale ha risposto “Non l’ho fatto per rispetto, ma l’ho pensato.“