Ballando con le stelle, Sabrina Salerno parole durissime contro il suo maestro Samuel Peron, momenti di grande tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Tra pochi giorni inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Esattamente la prima puntata andrà in onda sabato 16 ottobre 2021 ed i telespettatori sono in trepida attesa ormai da diverse settimane. Tanti i nuovi concorrenti che prenderanno parte a questa edizione di Ballando con le stelle e tra questi pare che ci sia Sabrina Salerno. La sua esibizione è una delle più attese della prima puntata e pare che proprio in questi giorni la cantante si stia allenando per fare il suo esordio. Ad ogni modo, pare che la nota showgirl abbia anche voluto fare delle critiche e proprio in questi giorni e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. Sembra che queste critiche fossero rivolte proprio al maestro di ballo Samuel Peron. Ma cosa è accaduto tra i due?

Ballando con le stelle, Sabrina Salerno pronta a scendere in pista

Come abbiamo già avuto modo di vedere, tra pochi giorni inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle il programma condotto da Milly Carlucci. Una delle protagoniste principali di questa nuova edizione del programma sarà proprio Sabrina Salerno. Quest’ultima ha già sfoggiato nei mesi scorsi un fisico piuttosto tonico e sicuramente ben predisposto all’allenamento fisico. In queste ultime ore però, pare che si sia mostrata sui social piuttosto stanca e affaticata. La colpa sarebbe a suo dire del maestro Samuel Peron, il quale l’avrebbe sottoposta ad una sorta di preparazione piuttosto dura.

Scintille tra la cantante e il maestro di ballo Samuel Peron

“Vi dico quanto è cattivo“, avrebbe detto la cantante parlando ai suoi follower ovviamente del suo maestro di ballo.“Ma io?”, avrebbe chiesto Peron. A questa domanda, la stessa avrebbe risposto “Sì, tu. Proprio tu che da anni terrorizzi le persone. Quello più severo e più cattivo ce l’ho io“. Insomma un vero botta e risposta tra i due che sicuramente ha fatto da una parte divertire, ma dall’altra parte preoccupare perché pare che tra i due la scintilla possa non essere scoppiata.

Grande attesa per la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci

Intanto vedremo che cosa accadrà nel corso della prima puntata del programma tanto amato di Rai 1 del sabato sera, ovvero Ballando con le stelle. Sabrina Salerno sembra essere pronta a scendere in pista ed esibirsi davanti a milioni di telespettatori. Vedremo se Peron continuerà ad essere così severo o se cambierà modo di fare nei prossimi giorni.