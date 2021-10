Maria Teresa Ruta risponde sui social alla figlia Guenda e tutti si commuovono

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ad andare in onda l’edizione numero sei del Grande Fratello vip. Come tutti sappiamo, uno dei concorrenti della casa è Amedeo Goria il noto giornalista sportivo, nonché ex marito di Maria Teresa Ruta eD anche padre di Guenda. Quest’ultima insieme alla madre sono state le concorrenti ufficiali della scorsa edizione del reality di casa Mediaset e soprattutto la showgirl pare che abbia ottenuto un grande successo.

Grande fratello vip 6, Maria Teresa Ruta entra nella casa e fa una sorpresa all’ex marito

È stata proprio Maria Teresa Ruta ad entrare nuovamente in casa lo scorso venerdì per fare una sorpresa al ex marito Amedeo. In realtà pare che la stessa abbia voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Amedeo nei giorni scorsi, parlando con alcuni suoi compagni d’avventura. La conduttrice pare abbia voluto invitare l’ex marito a tenersi le cose per lui, soprattutto per via dei loro figli che pare non siano proprio al corrente di tutto ciò che è accaduto tra loro. La stessa Mariateresa pare che abbia anche commentato un post dove la figlia Guenda ha parlato non soltanto di lei ma anche del padre, lasciandosi anche sfuggire una confessione piuttosto importante.

Lo sfogo di Guenda sui social

“Sono una figlia di genitori separati e ho spesso sofferto di questo. Vedere la delusione di mamma, vivere la lontananza di un padre ti rende più adulta ma anche fragile”, ha scritto Guenda. “C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli. Non hanno mai parlato male l’uno dell’altra. Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto”. Questo ancora quanto aggiunto dalla donna. La conduttrice e showgirl si sarebbe quindi lasciata andare ad una confessione relativa alla fine del suo matrimonio con Amedeo.

La confessione di Maria Teresa

“Forse sbagliando, papà ed io abbiamo tenuto segreto il nostro dolore e a Natale tutti, nonni, e zii, hanno vissuto con voi la magia delle feste per anni come se niente fosse”. Queste le parole di Maria Teresa Ruta che non sono passate di certo inosservate. Poi l’ex gieffina avrebbe anche aggiunto “Non volevamo che le famiglie si allontanassero ne che dovessero scegliere a chi dare colpe dei nostri fallimenti. Preservare la vostra serenità di crescita era il nostro obiettivo ma non avevamo fatto i conti con la vostra intelligenza e sensibilità”. Parole importanti quelle di Maria Teresa che fanno ben capire quanto grande sia l’amore per i suoi figli.