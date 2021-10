Grande Fratello vip 6, Pago senza mezzi termini con Miriana Trevisan “Tu devi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di lunedì 11 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del reality di casa Mediaset ovvero il Grande fratello vip 6. Tanti i colpi di scena, tanti i momenti esilaranti della puntata e diversi i momenti di forte emozione. Uno di questi è stato sicuramente quello che ha visto protagonista Miriana Trevisan ed il suo ex marito.

Grande fratello vip 6, Pago fa una sorpresa a Miriana Trevisan

è il cantante Pago, il quale è entrato nella casa per fare una sorpresa all’ex moglie, con la quale sembra essere rimasto in ottimi rapporti. Non appena il cantante ha varcato la porta del Grande fratello ed ha visto Miriana l’ha immediatamente riempita di complimenti. Pacifico Settembre, in arte Pago pare che abbia deciso di andare a fare una sorpresa alla sua ex moglie, proprio per darle un pò di supporto ed effettivamente la sua è stata “una carezza al cuore di Miriana“, così come l’ha chiamata la nota opinionista Adriana Volpe.

I complimenti e le rassicurazioni sul figlio Nicola

Ovviamente l’ha rassicurata sul figlio Nicola, l’unico figlio della coppia che è tutta la loro vita.“Qui dentro stai facendo una cosa bellissima…proprio come te”. Queste le parole del cantante, il quale avrebbe ancora aggiunto una serie di complimenti che hanno tanto emozionato Miriana, tutti i presenti ed i telespettatori a casa. “Il tuo percorso è bellissimo ma l’importante è che tu balli sempre. Come disse Mike Bongiorno sei un angelo. Vai avanti e fregatene di tutto”.

La bellissima storia d’amore tra Pago e Miriana

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che Pago e Miriana abbiano mantenuto un bellissimo rapporto e l’uno è presente nella vita dell’altro, soprattutto in caso di bisogno.“Io ti ho chiesto aiuto e tu me lo hai dato e viceversa e questa è una cosa bellissima”. Questo quanto dichiarato ancora da Pacifico Settembre, il quale poi non poteva non parlargli del figlio. “Tuo figlio volevo venire a urlarti che ti ama..”. Ad un certo punto, poi, sarebbe intervenuto il conduttore Alfonso Signorini, chiedendo a Pago cosa aspettasse a risposare Miriana.“Siete meravigliosi ma noi stiamo così bene in questo modo che non vogliamo rovinare tutto”. Questa la risposa del cantante. Insomma, sembra proprio che i due non vogliano compromettere il loro rapporto che è già così tanto bello così.