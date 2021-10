Rissa Facchinetti-McGregor, le parole agghiaccianti di Benjamin Mascolo

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo parecchio discutere ciò che è accaduto nei giorni scorsi tra il cantante e produttore musicale Francesco Facchinetti e Conor McGregor, il noto campione irlandese di MMA uno degli Atleti sicuramente più forti della storia. Pare che tra i due sia accaduto un qualcosa che veramente ha lasciato senza parole ed a raccontarlo è stato proprio Francesco Facchinetti il quale si è detto sotto shock a distanza di diverse ore. Cerchiamo di capire che cosa sia accaduto tra i due.

Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor

Al momento pare che quanto accaduto tra Francesco Facchinetti e Conor McGregor sia un qualcosa che non ha una vera e propria spiegazione logica. Sembrerebbe che i due si siano incontrati e tra l’altro Francesco pare fosse stato addirittura in compagnia della sua famiglia. Ad un certo punto il campione irlandese avrebbe tirato al cantante un pugno. Il tutto è accaduto davanti agli occhi di Benjamin Mascolo ovvero l’ex membro del Duo Benji & Fede, il quale si trovava li insieme alla sua fidanzata Bella Thorne proprio nella stanza dove è scoppiata la lite. Il noto cantante avrebbe anche riferito alcuni dettagli relativi a questa lite, che sono sembrati davvero assurdi. Le parole di Benjamin Mascolo hanno infatti confermato la versione data da Francesco Facchinetti e dalla moglie Wilma Helena faissol.

I dettagli della lite raccontati da Benjamin Mascolo

Tutti erano stati invitati alla festa del cinema di Roma. Ad un certo punto, il noto atleta avrebbe invitato Francesco Facchinetti e la moglie ad un party che si è svolto in serata nell’hotel. A raccontare quanto accaduto proprio Benjamin. “Quello che è successo ieri mi ha traumatizzato e ha messo sotto choc tutti i miei amici e le persone che amo, mia moglie e tutti i presenti”. Questo quanto dichiarato dal cantante completamente sotto shock .“Ieri sera, dopo questo evento fatto a Roma, eravamo a cena, un gruppo di amici, c’erano mia moglie, mio fratello, la mia famiglia e Conor McGregor. Il lottatore ha mandato un messaggio a una persona a me cara, che potete immaginare chi è, ma non farò il nome perché non voglio coinvolgerla senza il suo permesso, dicendo: ‘Vieni in hotel da me, insieme ai tuoi amici a fare festa’. Quindi finiamo la cena e andiamo all’hotel per incontralo”. Questo il racconto di Francesco.

Benjamin e Francesco Facchinetti con tutta la compagnia intorno alla mezzanotte avrebbero raggiunto McGregor al St.Regis ed al loro arrivo, sono stati accolti da alcune guardie del corpo del campione che li hanno fatti entrare nella stanza, che altro non era che una sala riunioni dell’hotel adibita a bar con diverse bottiglie di vodka, Gin cibo e alcolici. Il party sarebbe molto tranquillo per circa un paio d’ore, poi intorno alle 3 di notte Francesco e la moglie avrebbero deciso di andare via così si sarebbero avvicinati a Conor per salutarlo, ma lui avrebbe chiesto di rimanere ancora un po’.

Conor sarebbe andato improvvisamente su tutte le furie

Dopo un po’ di tempo però sembra che le cose fossero iniziate ad andare male ed a quel punto la compagnia avrebbe deciso di lasciare la festa ed è stato proprio a quel punto che McGregor è letteralmente andato su tutte le furie ed ha preso a pugni Facchinetti spaccandogli il labbro ed il naso. “In questa situazione siamo io, mio fratello, mia moglie, il mio manager, Francesco Facchinetti con sua moglie, al che McGregor dice ‘No, rimanete a fare festa’. Francesco, che a era a fianco a me dice: ‘Ma sì, dai, noi rimaniamo se voi volete andare a dormire’. Conor, dal niente, senza alcun valido motivo gli tira un pugno in faccia, io ero lì a 30 centimetri di distanza, sono ancora scioccato, soprattutto perché mia moglie era accanto a me, potete immaginare quanto questa cosa mi abbia scosso”. Questo il racconto.

Facchinetti picchiato dal campione

Francesco sarebbe letteralmente sbalzato dall’altra parte della stanza senza però cadere per terra e soltanto in quel momento le guardie del corpo di Conor lo avrebbero portato via di forza. Ovviamente, davanti a questa scena Benjamin e tutta la compagnia sono scappati fuori dall’hotel sotto shock. Francesco non si sa se abbia deciso di denunciare Conor.