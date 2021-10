Piero Chiambretti al veleno contro Fabio Fazio: “A cena con Fazio? Vivo benissimo senza …”

0 SHARES Condividi Tweet

Piero Chiambretti è un noto conduttore italiano, il quale sicuramente nell’ultimo anno ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto bui. Ricordiamo infatti che ha contratto il covid e con lui anche la sua mamma che purtroppo però ha perso la vita. Ad ogni modo, Piero Chiambretti è tornato al lavoro e ha cercato di andare avanti, seppur con il dolore nel cuore. Proprio in questi giorni pare che il noto conduttore si sia lasciato andare ad una intervista, nel corso della quale ha sicuramente parlato della sua vita privata, dei suoi affetti ma ha anche raccontato qualche aneddoto legato alla sua carriera. Ma cosa ha dichiarato Piero Chiambretti?

Piero Chiambretti, l’inedita intervista del conduttore

Il noto conduttore si è concesso un’intervista piuttosto inedita dove il giornalista pare gli abbia indicato soltanto delle date ed a queste Chiambretti ha associato il ricordo o un racconto. È iniziato tutto con il 30 maggio 1956 che è praticamente la sua data di nascita. Il conduttore ha raccontato di essere nato proprio in quel giorno all’ospedale di Aosta e scherzando pare abbia detto “Ero presente, ma non ricordo nulla. Però avevo le idee chiare: sono uscito subito”.

Il giorno più bello della sua vita, la nascita della figlia

L’altra data è stata invece quella del 26 maggio 2011 ovvero un giorno molto importante per Piero Chiambretti perché alle 9 del mattino l’ospedale di Parma è diventato papà per la prima volta. Il conduttore racconta che per lui è stata sicuramente una esperienza bellissima e che soltanto in quel momento ha capito la differenza del ruolo tra figlio e padre. “L’infermiera disse: entrate, è nata, ma si era sbagliata. E così mi trovai davanti questa immagine fortissima: una luce potentissima che sparava nella direzione immaginabile, con il medico che estraeva la bambina dalla pancia della madre. Margherita non pianse. Era sana, dal testone enorme, simpatica fin da subito”.

La data più brutta per il conduttore

Altra data, 21 marzo 2020 un giorno drammatico per il conduttore perché è stato proprio il giorno in cui purtroppo è venuta a mancare la mamma affetta da covid proprio così come lui. Il conduttore racconta di essere stato proprio nella stessa stanza d’ospedale con la sua mamma che purtroppo però non ce l’ha fatta. Il noto conduttore sembra aver scritto un libro intitolato Chiambretti, l’autobiografia autorizzata dalla figlia, pubblicata con Sperling & Kupfer. Nella prefazione si parla di una bambina che si firma Meggie, ma è Margherita, Bubù.

La dedica alla figlia e la stoccata su Fazio

Parlando della figlia, queste le parole da lui utilizzate «Per me quella ragazza è tutto: è amico, consigliere, complice, bersaglio, è una palla di tenerezza e vitamina. Quando siamo insieme io mi sento meglio. Vive con la madre, Federica, ma il venerdì viene da me e passiamo insieme il weekend. Vuole dormire con me, anche se nella sua camera aveva voluto un letto a castello per dormirci lei sopra, e mia madre sotto». Poi nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua carriera e di alcuni momenti nello specifico, raccontando di aver incontrato tanti politici e di aver anche portato un leone a Venezia e regalato un uovo di struzzo a Steven Spielberg. Ad un certo punto, poi il giornalista ha chiesto cosa facesse nel caso in cui Fabio Fazio dovesse invitarlo a cena. La sua risposta pare sia stata davvero esilarante. “Se Fabio Fazio la invitasse a cena?”, avrebbe chiesto il giornalista. Il conduttore ha risposto “Vivo benissimo senza andarci a cena”.