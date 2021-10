Andrea Roncato fa delle dichiarazioni forti, interviene Pierpaolo Petrelli e Roncato dice “Se si è risentito è perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche settimana fa Andrea Roncato, attore 72enne aveva attaccato, a parere di Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi indirettamente, parlando di chi partecipa al Grande fratello vip e aveva detto così: “Grande Fratello cosa sono? La fabbrica di falliti? Perché i grandi fratelli chi sono? Sono quelli che fanno vedere la f**a al Festival di Venezia”.

A quell’attacco così diretto anche se non erano stati fatti i nomi, aveva detto la sua il fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli che sui social, aveva scritto così in risposta a quell’affermazione così pesante: “Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!”.

La risposta di Andrea Roncato alle affermazioni di Pierpaolo Petrelli

Qualche giorno fa Andrea Roncato ha voluto rispondere a Pierpaolo Petrelli e lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Mio dicendo: “Io non ho fatto nomi, ho parlato in generale di quelli che offendono il Festival di Venezia andando lì a far mostra di sé, quando dovrebbe essere un festival di attori. Se loro si sono risentiti forse è perché sanno di non aver fatto altro”.

Poi Roncato ha voluto esprimere la sua solidarietà a Dayane Mello per quello che le è accaduto in Brasile, nel reality show La Fazenda dove, pare, sia stata molestata ma ha comunque sottolineato che non cambia parere su chi entra nella casa del Grande fratello Vip. Però poi, ha anche voluto fare due eccezioni e ha salvato Pietro Taricone e Luca Argentero.

La moglie di Andrea Roncato svela come si sono conosciuti

Qualche giorno fa, la moglie di Andrea Roncato ha svelato come si sono conosciuti e ha detto: “Il primo incontro è stato divertente: – tuttavia lui ha commesso subito una gaffe – abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare!”.

E poi ha anche aggiunto: “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me”.

I due sono una coppia molto affiatata da diversi anni e, dunque, dopo una vita abbastanza complicata, Andrea Roncato ha finalmente trovato la serenità e la stabilità.