I soliti ignoti, Martina Colombari flirta con un concorrente, Amadeus in grosso imbarazzo, cala il gelo in studio

Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti condotta Amadeus.

A giocare la partita di ieri c’era una bellissima Martina Colombari che ha fatto divertire tanto sia Amadeus che il pubblico perchè ha messo su un siparietto, che nessuno si aspettava, con un concorrente, il comico e cabarettista molto amato, Antonio Giuliani.

Vediamo cosa è accaduto e perché Amadeus pareva, simpaticamente, imbarazzato.

Martina Colombari flirta con Antonio Giuliani

Ieri a giocare a I soliti ignoti è andata Martina Colombari, la splendida Miss Italia di qualche anno fa, moglie di Billy Costacurta e mamma di Achille che, negli anni, non ha perso nulla della sua straordinaria bellezza.

Martina Colombari si è dimostrata, oltre che bella anche molto simpatica e ha fatto divertire molto il pubblico sia quello in studio che quello a casa insieme ad uno degli ignoti, il simpaticissimo Antonio Giuliani, il comico che tutti conoscono molto bene per la sua partecipazione a tantissime trasmissioni televisive.

Ieri, tra gli 8 ignoti c’era l’identità di Antonio Giuliani da scoprire che, chiamato si è messo al centro dello studio mostrandosi, fin da subito, il comico che è, infatti ha fatto tante battute molto divertenti.

Quando Antonio Giuliani si è trovato di fronte Martina Colombari in tutto il suo splendore, Amadeus ha detto, rivolgendosi alla Colombari: “E fallo un incontro ravvicinato con lui…“ e lei ha accettato e così ha rivolto a Giuliani la prima domanda: “Lei è sposato?” e lui “Adesso non più. Io stasera non torno a casa”.

Martina Colombari sta al gioco di Antonio Giuliani

E poi lui ha continuato così: “Hai degli occhi incredibili, mamma mia quanto sei alta..“ e lei, divertendosi molto, ha fatto il suo gioco però ha anche tenuto a precisare: “Io però sono sposata“.

Tutti si sono molto divertiti, in primis Amadeus ma poi la Colombari, che giocava per devolvere la somma che avrebbe potuto vincere in beneficenza è tornata a giocare e ha detto, provando ad indovinare l’identità dell’ignoto: “Secondo me, è lui quello che possiede 200 cappelli“.

A qual punto Amadeus, come è nello stile del gioco ha chiesto a Giuliani se l’affermazione della Colombari fosse giusta e lui ha risposto di sì.

Una puntata, quella di ieri sera, come al solito esilarante e Amadeus non si smentisce mai come ottimo conduttore ma anche come spalla.